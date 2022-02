Super Bowl LVI: patience récompensée

Tout vient à point à qui sait attendre, mais il y en a qui doivent patienter plus que d’autres. Pendant trop longtemps, il y a eu la misère, les cuisants échecs et les incessantes railleries entourant les Bengals de Cincinnati. Puis, tout à coup, la lumière fut. Place au Super Bowl 56 pour ces tigrés, qui misent sur quelques irréductibles supporteurs québécois dans leur jungle.

Le 6 janvier 1991, les Bengals triomphaient des Oilers de Houston (aujourd’hui Titans du Tennessee) dans un duel éliminatoire. Leurs partisans étaient bien loin de se douter que leur prochaine victoire en séries surviendrait 31 ans plus tard, le 15 janvier dernier, face aux Raiders.

Des Raiders qui, pendant tout ce temps, sont passés de Los Angeles à Oakland puis à Las Vegas. C’est dire à quel point l’eau a coulé sous les ponts...

De cette fameuse année 1991 jusqu’à 2004, les Bengals n’ont connu qu’une interminable succession de saisons perdantes.

À partir de 2005 jusqu’à 2021, l’équipe s’est frayé un chemin en éliminatoires à six reprises. Pas si mal, somme toute, sauf qu’il n’y avait pas moyen d’acheter une victoire en séries. Inutile d’expliquer que soudainement, avec les Bengals au Super Bowl, c’est l’apothéose.

« Ça n’a pas toujours été facile, mais je suis resté. Il y aurait eu bien des raisons de passer à autre chose. »

« Il y a bien du monde qui disait que les Bengals n’allaient jamais gagner. C’est le fun de sentir enfin autant d’engouement », s’extasie Jean-Phillipe Rioux, fan de Québec depuis 25 ans et mieux connu sur le réseau social Twitter comme étant « Bengals Québec ».

Que d’obstacles

En 2003, après une énième reconstruction catastrophique, les Bengals commençaient à peine à revivre d’espoir lorsque le pilote Marvin Lewis s’est amené à bord et que le quart-arrière Carson Palmer a été sélectionné au premier rang du repêchage.

Deux ans plus tard, les Bengals atteignaient les séries après 14 ans d’absence. Mais puisque le malheur leur collait aux fesses depuis si longtemps, Palmer a subi une blessure sur sa première tentative de passe du match. Fin des émissions !

La saison suivante, les Bengals faisaient les manchettes pour une mauvaise raison. Ils comptaient en effet dans leurs rangs plus de joueurs ayant été arrêtés par les forces de l’ordre ou suspendus (9) que de victoires (8). Quatre ans plus tard, Palmer en avait sa claque et exigeait de partir.

« Supporter les Bengals pendant toutes ces années, ç’a été un éternel recommencement. Un moment donné, entre tous les prisonniers qui jouaient pour nous et le propriétaire [Mike Brown] qui grattait ses cennes sans vouloir dépenser, je finissais par être résigné. Ce qu’on vit en ce moment, c’est un rêve éveillé », se réjouit Sébastien Maltais, de Beaupré, qui se range derrière les Bengals depuis la fin des années 1990.

Grosse victoire en séries

Nicolas Beaudoin, de Saint-Jean-sur-Richelieu, s’est attaché aux Bengals en 2003, quand Palmer a été repêché. Il a donc connu du bon, mais surtout du moins bon.

« Ils n’ont pas toujours été faciles à aimer... mais au moins je pouvais me consoler avec mon frère, qui est un fan des Browns ! », soupire-t-il en poussant un grand rire.

« À chaque année, c’est une nouvelle saison et tu te dis que ça va changer. Puis, tu vis une autre déception ! Là au moins, on a enfin gagné un match de séries cette année. J’avais des amis qui riaient de moi il y a deux ans. Là, ils sautent dans le bandwagon ! Les Bengals, c’est une belle équipe à voir et c’est cool que le monde en parle», ajoute-t-il.

Comme pour bien des équipes sportives, le premier pas d’une victoire en séries s’est avéré le plus dur à franchir. Depuis le grand soir d’il y a trois semaines pour les Bengals, deux autres victoires ont suivi face aux Titans et aux Chiefs pour mener au Super Bowl.

« La nuit d’avant le match face aux Raiders, j’ai mal dormi. Tout ce que je voulais, c’était qu’ils gagnent et qu’on arrête de parler de janvier 1991. On voit de gros clubs à chaque année aller au Super Bowl et on se dit que la marche est tellement haute. C’est incroyable d’être rendu là », souligne Jean-Philippe Rioux.

Le sauveur arrive

Évidemment, les Bengals doivent une grande part de leurs succès à l’émergence de leur quart-arrière Joe Burrow, qui les amène au Super Bowl pour la première fois depuis 1988.

Contrairement à bien des supporteurs qui ont souffert pendant de nombreuses années, Annie Cayouette a suivi la voie du Messie.

Admiratrice de Burrow lors de son passage à LSU, sur la scène universitaire, elle a simplement décidé de continuer de se ranger derrière lui quand il a fait le saut à Cincinnati, avec le premier choix au repêchage.

« Je sentais à LSU que Burrow était un leader né. S’il y avait quelqu’un qui avait la capacité de tout changer pour cette franchise, c’était bien lui», lance la Beauceronne de 24 ans, qui avait pris soin de bien se documenter sur les déboires perpétuels de cette équipe.

« Ça ne m’a pas arrêtée. Qu’ils en soient rendus là aussi vite avec Burrow, c’est complètement surréaliste », s’exprime-t-elle.

En confiance

Maintenant, comment tout ce beau monde vivra le Super Bowl, sachant que l’impossible s’est produit et que les Bengals sont de la partie ?

« Avec beaucoup d’excitation !, tranche Nicolas Beaudoin. J’ai confiance en Burrow. Je pensais que cette équipe gagnerait sept matchs, pas plus, cette année. Rendu là, si les Bengals perdent je serai déçu, mais je serai fier de mon équipe. »

Plusieurs fois cette saison, les Bengals ont été enterrés. Et pourtant...

« Les gens vont devoir commencer à réaliser que les Bengals ne sont jamais morts. Ils ont le don de rentrer dans la tête de leurs adversaires », conclut Sébastien Maltais.