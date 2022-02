Super Bowl LVI: retour à la normale...ou presque

Après un Super Bowl à échelle réduite l’an dernier à Tampa en raison des restrictions sanitaires, tout indique que la 56e édition de la grand-messe du football, présentée cette année à Los Angeles, reprendra en grande partie son extravagance habituelle.

On le constatera bien assez tôt sur place, où Le Journal reprendra du service après une pause forcée d’un an, pandémie oblige.

Revoilà votre humble chroniqueur de retour à l’aventure, sur la route pour une dixième fois au Super Bowl. Selon les informations qui circulent, aucune cérémonie n’est prévue par la NFL pour souligner cette marque, qui égale le nombre de présences de Tom Brady au match ultime... Pas de panique, un brin d’humour n’est jamais bien vilain, surtout dans le contexte actuel.

Plus sérieusement, il s’agira du premier Super Bowl présenté à Los Angeles depuis le 31 janvier 1993, quand les Cowboys avaient écrasé les Bills au compte de 52 à 17 dans le stade du Rose Bowl. Après 29 ans d’attente, il semble que la cité des anges soit prête pour un bon party.

Même si la NFL, les gestionnaires du palatial SoFi Stadium et les autorités politiques locales ont fait un plaidoyer pour le port du masque afin de limiter la transmission du variant Omicron, il semble que cette édition du Super Bowl se déroulera beaucoup plus sous le signe de la normalité que l’an dernier.

Du monde en ville

Déjà fort populeuse, Los Angeles devrait recevoir la visite de 150 000 personnes de l’extérieur, selon les estimations actuelles. Selon le Los Angeles Times, tout indique que la majorité des gros partys habituels aura lieu. Seules quelques activités, dont celles de l’Association des joueurs de la NFL, ont été annulées en raison de la COVID.

Toujours selon le quotidien, le taux d’occupation des hôtels est projeté à 89 %. Dans les sept dernières années, ce serait le troisième plus haut taux d’occupation. Il s’agirait d’une hausse de 7 % par rapport à l’an dernier.

Considérant l’énorme offre hôtelière à Los Angeles, il s’agit d’un signe clair qu’il n’y a pas qu’au Québec que les gens manifestent le désir que la vie la plus normale possible reprenne son cours. Rien de plus symbolique, en ce sens, que la tenue du Super Bowl dans toute sa splendeur habituelle.

Une riche histoire

Ce retour du Super Bowl à Los Angeles, la NFL y a longtemps rêvé. Avant le déménagement des Rams dans la métropole californienne en 2016, ce n’était pas sur le radar.

La venue du club a forcé la construction d’un stade de 5 milliards $ et revoilà le grand match !

Si l’événement en est à une première présence au SoFi Stadium, Los Angeles a toujours été une terre d’accueil festive, elle qui en sera à sa huitième grande réception.

Le tout premier Super Bowl entre les Packers et les Chiefs, qui était loin à l’époque du tapage actuel, avait attiré 61 946 personnes, le 15 janvier 1967, au Los Angeles Memorial Coliseum. C’est le seul Super Bowl qui n’a pas affiché complet, outre celui de l’an dernier, présenté dans un contexte de pandémie.

La NFL est revenue sur place pour son plus grand rendez-vous en 1973, 1977, 1980, 1983, 1987 et en 1993. Dimanche, plus de 70 000 personnes prendront place dans le palace dernier cri de Stan Kroenke pour voir les Bengals et les Rams en découdre.

Los Angeles a toujours été friande de grands événements glamour. Reste à voir si ce marché où l’offre de divertissement abonde saura un jour soutenir son équipe comme elle le mérite.

SAVIEZ-VOUS QUE...

BENGALS de Cincinnati

Joe Burrow est devenu le 55 e quart-arrière de l’histoire à être victime de plus de 50 sacs en une saison. Aucun autre n’a atteint le Super Bowl.

quart-arrière de l’histoire à être victime de plus de 50 sacs en une saison. Aucun autre n’a atteint le Super Bowl. Evan McPherson est le premier botteur depuis Adam Vinatieri à réussir au moins 11 placements lors d’une édition des séries éliminatoires.

Les Bengals sont considérés comme étant les négligés par les preneurs aux livres. Lors de huit des 12 derniers Super Bowls, les négligés l’ont emporté.

RAMS de Los angeles

Matthew Stafford a signé cinq victoires cette saison (en incluant les séries) contre des équipes ayant gagné 10 matchs ou plus. Il en avait signé autant dans ses 12 saisons à Detroit.

L’entraîneur-chef Sean McVay, 36 ans, et son vis-à-vis, Zac Taylor, 38 ans, s’affronteront dans le plus jeune duel d’entraîneurs dans l’histoire du Super Bowl.

Les Rams porteront leur chandail blanc pour le match. Selon la NFL, 14 des 17 derniers champions du Super Bowl étaient en blanc.

5 duels clés

La semaine du Super Bowl s’amorce, et le duel entre Rams et Bengals amène son lot d’intrigues. Pour les Rams, c’est une deuxième visite en quatre ans et il faut faire oublier la piètre performance offensive de 2018 face aux Patriots. Pour les Bengals, c’est une première présence en 31 ans et, du même coup, l’occasion de venger les deux échecs subis aux mains des 49ers dans les années 1980. À l’intérieur même du choc entre les deux équipes, plusieurs duels individuels dicteront le déroulement de la rencontre. Voici cinq affrontements à surveiller de près dimanche prochain.

1. AARON DONALD ET HAKEEM ADENIJI

Photos AFP

Chez les Bengals, l’intérieur de la ligne offensive est particulièrement problématique. Au poste de garde à droite, en finale de conférence, l’équipe a été contrainte d’alterner entre Hakeem Adeniji et Jackson Carman. Les deux ont eu maille à partir avec le front des Chiefs. Cette situation ne peut que faire saliver le meilleur plaqueur du circuit, Aaron Donald. Si ce dernier bat constamment son bloc, il deviendra vite impossible pour les Bengals de courir avec le ballon et l’attaque risque de devenir unidimensionnelle. Quand la pression de l’intérieur embête les quarts-arrières, ils paniquent vite.

2. CAM AKERS ET DJ READER

Photos AFP

S’il y a une chose qui cloche depuis le début des séries avec l’attaque des Rams, c’est le jeu au sol. Cam Akers montre un beau potentiel explosif et ne semble pas ralenti par sa blessure au tendon d’Achille il y a six mois, mais les résultats ne suivent pas. Les Rams n’ont généré que 2,9 verges par portée à leurs trois derniers matchs. C’est de bon augure pour le front défensif des Bengals. Leur défense contre la course a été solide toute la saison, avec le cinquième rang dans la NFL. En séries, elle n’a donné que 88 verges par match. Le plaqueur DJ Reader en est le principal responsable.

3. JALEN RAMSEY ET JA’MARR CHASE

Photos AFP

Ce sera assurément le duel le plus captivant du match. La réputation de Ramsey n’est plus à faire, le demi de coin ayant été élu trois fois sur la première équipe d’étoiles. Il fait continuellement face aux meilleurs receveurs adverses. Ja’Marr Chase est une recrue, mais probablement la meilleure recrue de l’histoire au poste de receveur. En trois matchs de séries, il a récolté 20 attrapés pour 279 verges et un touché. Ce sont de bons chiffres, même si sa production a quelque peu chuté. C’est dire à quel point il peut dominer ! Chase a réussi 22 jeux de 20 verges ou plus en saison et quatre en séries.

4. SEAN MCVAY ET LOU ANARUMO

Photos AFP

Tout le monde parle des deux jeunes entraîneurs-chefs Sean McVay et Zac Taylor, qui s’affrontent. La véritable confrontation, c’est McVay aux commandes de l’attaque des Rams et Lou Anarumo, qui dirige de brillante façon la défense des Bengals depuis le début des séries. Face aux Chiefs la semaine dernière, ce dernier a été un facteur important dans la victoire en changeant complètement la stratégie de couverture de passe, souvent effectuée à huit hommes, en deuxième demie. McVay cherchera de toutes les façons à mettre le ballon entre les mains de son receveur Cooper Kupp en lui donnant de l’espace.

5. VON MILLER ET JONAH WILLIAMS

Photos AFP

On parle avec raison de l’intérieur du front défensif des Rams avec Aaron Donald, mais aux extrémités, Von Miller et Leonard Floyd représenteront tout un casse-tête pour les deux bloqueurs. Jonah Williams est le joueur le plus fiable sur la ligne offensive des Bengals, qui ont concédé 12 sacs durant les présentes séries. N’eût été le désastre de neuf sacs face aux Titans, le portrait paraîtrait mieux. Miller est affamé et a dominé au Super Bowl 50 avec les Broncos. Il n’est évidemment plus le même joueur, mais avec 9,5 sacs en saison et deux en séries, il peut encore détruire un plan de match offensif.