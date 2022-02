Un aspirant Navy SEAL meurt après une «semaine d’enfer»

Un jeune homme qui débutait l’entraînement très difficile afin d’intégrer les Navy SEALs aux États-Unis, est mort vendredi après avoir passé au travers du «Hell week» une semaine très éprouvante à laquelle sont soumis les nouvelles recrues.

Kyle Mullen, 24 ans originaire du New Jersey est décédé dans un hôpital de Californie, où il avait été transporté après un entraînement. Un de ses confrères a également dû être hospitalisé et se trouve dans un état stable.

La cause de la mort n’a pas été déterminée encore, et le tout est sous enquête. Selon la marine américaine, Kyle Mullen et l’autre recrue ne s’entraînaient lors qu’ils ont commencé à souffrir de symptômes, rapporte CNN.

«Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille du marin Mullen», a déclaré le contre-amiral H.W. Howard III, commandant du Naval Special Warfare Command, dans un communiqué. «Nous apportons toutes les formes de soutien que nous pouvons à la famille Mullen et aux camarades de classe de Kyle.»

Les deux jeunes hommes ont commencé à souffrir de symptômes «plusieurs heures» après la fin d’une formation intitulée «Basic Underwater Demolition SEAL (BUD / S)». Ils ont été transportés d’urgence à l’hôpital.

La «Hell Week», ou semaine d’enfer en français, fait partie d’une première phase d’évaluation et de sélection des Navy SEALs. Seulement environ un stagiaire sur cinq réussit le cours ardu, qui produit environ 200 à 250 Navy SEALs par année.

Il s’agit de l’un des entraînements militaires les plus intenses au monde au cours duquel les recrues sont constamment soumises au froid, à la faim, au manque de sommeil, et sont continuellement trempées.

Ils doivent également faire une série d'exercices d'entraînement de haute intensité tout en ayant très peu d'occasions de dormir.

En 2016, NBC News a fait de nombreux reportages sur la mort de Derek Lovelace, qui s'était noyé lors d'un exercice en piscine que la Marine américaine a jugé être un accident.

Les archives de la marine ont démontré qu'il était le cinquième stagiaire en quatre mois à perdre connaissance lors d'un exercice en piscine.

Selon les médias américains, moins de 17 recrues qui ont suivi le cours sont mortes dans des accidents d'entraînement au cours des 20 dernières années.