Un gros test à domicile pour le Drakkar

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau subira un autre gros test à domicile, mardi soir, quand il recevra la visite des Sea Dogs de Saint John sur la patinoire du centre Henry-Leonard.

En quête d’un deuxième gain d’affilée, les membres de l’équipage devront hausser leur niveau de jeu d’un cran face à des adversaires redoutables à toutes les positions.

Même si elle occupe présentement le 8e rang au classement général, la formation du Nouveau-Brunswick a bougé fort durant le temps des Fêtes pour garnir les coffres et se hisser vers les plus hauts sommets.

« C’est une très bonne équipe qui sera présente à la prochaine Coupe Memorial et qui mise sur plusieurs joueurs de talent. De notre côté, il faudra tout simplement se concentrer sur notre façon de jouer », a précisé le pilote Jean-François Grégoire.

Inspirés par leur récente victoire de 5-2 sur Halifax, les Nord-Côtiers tenteront de poursuivre sur leur élan. « L’important est de compétitionner comme nous l’avons fait souvent contre les gros clubs cette saison. Les joueurs devront être intenses tout en gardant les choses simples sur la patinoire. »

La rencontre de mardi soir soulignera le retour à Baie-Comeau du Letton de 19 ans Kristians Raivis Ansons, qui a été troqué aux Sea Dogs durant la récente période des transactions.

Impliqué dans ce même troc, le Biélorusse Evgeny Sapelnikov retrouvera également son ancienne équipe après avoir connu un premier week-end fructueux dans l’uniforme du Drakkar.

Première étoile du dernier match, le petit numéro 9 a enfilé ses deux premiers buts avec sa nouvelle équipe. « C’est un joueur avec un flair offensif naturel, mais au-delà de tout cela, il a aussi démontré une belle implication sur le plan défensif et c’est de bonne augure », a ajouté l’entraîneur en chef.

En bref

Le gardien de but Olivier Ciarlo aura comme mission de stopper la menace des prochains visiteurs et sera devant le filet du Drakkar...Obtenu des Cataractes de Shawinigan par voie de transaction, le vétéran défenseur de 20 ans Marc-Antoine Pépin n’a également pas tardé à se démarquer et apporte déjà une plus grande stabilité à la ligne bleue des Nord-Côtiers.

