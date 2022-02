Un nouveau musée de l’Holocauste verra le jour en 2025 à Montréal

Un nouveau musée de l’Holocauste ouvrira ses portes à Montréal en 2025, sur le boulevard Saint-Laurent, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

«Le nouveau Musée sera idéalement situé à la jonction du corridor muséal et du quartier des spectacles, dans un espace qui a constitué autrefois le foyer d'accueil de la communauté juive. Le choix de l'ancien quartier juif revêt un aspect d'autant plus symbolique qu'il se confond avec l'histoire des 9000 survivants de l'Holocauste qui ont refait leur vie ici, à Montréal», a expliqué Richard Schnurbach, président du Musée de l'Holocauste Montréal.

Le projet, en gestation depuis 2017, verra le jour grâce à un investissement de 80 millions $, auquel contribuent notamment le ministère de la Culture et des Communications du Québec (20 millions $), la Fondation Azrieli (15 millions $) et de nombreux mécènes qui ont participé à une campagne de financement du musée.

Ce nouveau musée sera «moderne, spacieux, à la fine pointe de la muséologie et de la technologie», promet le Musée. On y retrouvera notamment des espaces d'exposition permanente et temporaire, un espace jeunesse et une salle consacrée aux témoignages interactifs par hologramme, des salles de classe, un auditorium de 150 places, un espace commémoratif et un jardin mémoriel.

Le musée possède la plus grande collection au pays liée à l'Holocauste, soit plus de 13 500 objets et 858 témoignages vidéo. De quoi permettre à tous les visiteurs d’«entendre les histoires inspirantes et résilientes des survivants et survivantes de l'Holocauste qui ont reconstruit leur vie à Montréal».

«Dans un contexte marqué par la montée de l'antisémitisme, du racisme et des discriminations à l'égard des minorités, l'éducation sur l'Holocauste reste essentielle pour former des citoyens vigilants et respectueux de la diversité», a pour sa part souligné Daniel Amar, directeur général du Musée de l'Holocauste Montréal.

La firme d'architectes retenue pour le design du nouveau Musée sera dévoilée en juillet 2022, au terme d'un concours international lancé à l'automne 2021.