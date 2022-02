Un nouveau programme vise à faire prospérer les entrepreneurs issus de minorités visibles

Des entrepreneurs du Québec issus de minorités visibles pourront bénéficier d’un nouveau programme les aidant à mieux réussir dans le monde des affaires.

Ainsi, 10 hommes et femmes d’affaires issus de la diversité auront la chance de participer à cette première édition du programme «Élan de la diversité». Ils seront accompagnés, encadrés et conseillés par de grands noms du domaine. Des rencontres avec des PDG du Québec inc., des formations, du réseautage stratégique seront notamment au programme.

Ce programme est une initiative du Club Prospérité Diversité du Québec (CPDQ), fondé en 2018. Ce club vise à éliminer les barrières, souvent invisibles, auxquelles sont confrontés les entrepreneurs issus de minorités visibles. Le CPDQ reçoit un soutien financier de partenaires tel que la Banque de Développement du Canada (BDC), le gouvernement du Québec et la Banque Royale (RBC).

«Bien que la société québécoise d’aujourd’hui soit plus diversifiée et plus cosmopolite que jamais, la présence de la diversité dans le monde des affaires est loin d’être à l’image de la société», a souligné Nedgy Augustin, cofondatrice du CPDQ. Elle reconnaît aussi que les personnes d’ethnies différentes font souvent «face à des plafonds de verre l’empêchant de contribuer pleinement à l’essor de l’économie du Québec, et ce, à la hauteur de leurs compétences, de leur potentiel et de leurs ambitions.»

«Le Club Prospérité Diversité du Québec a l’ambition de contribuer à ce que les grands bâtisseurs du Québec de demain soient aussi des Québécois issus de toutes les communautés qui forment la mosaïque culturelle du Québec d’aujourd’hui», a ajouté, pour sa part, Stanley Victor, cofondateur du CPDQ.

«Les personnes intéressées à participer au programme peuvent soumettre leur candidature avant le 28 février 2022 sur le site web du CPDQ. Les noms des récipiendaires seront dévoilés au mois de mars prochain», a indiqué le CPDQ par voie e communiqué.