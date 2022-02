MARTEL, Aline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 janvier 2022, à l'âge de 61 ans, est décédée madame Aline Martel, fille de feu Marguerite Barbeau et de feu Charles-Henri Martel. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son conjoint Steve Verreault, son ex-conjoint Serge Bruneau; ses enfants : Charles Bruneau (Cynthia Morissette), Michael Martel (Bianca Savard); ses petits-enfants : Neythen Bruneau, Léa Martel Bruneau; ses frères et sœurs Harry Martel, Tony Martel, Liliane Martel et Diane Martel. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 16 h.. La famille tient à remercier le personnel du département de soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins.