Abus sexuels : Un des entraineurs tente d’être libéré

Un des entraîneurs de basketball accusé d’avoir abusé de joueuses mineures était de retour à la cour ce mardi, pour demander à une juge de le libérer en attendant son procès.

Robert Luu, 31 ans, est accusé d’incitation à des contacts sexuels, de contacts sexuels ainsi que d’agression sexuelle sur une mineure. Les gestes seraient survenus entre 2014 et 2017, alors qu’il coachait une des équipes féminines de l’école secondaire Saint-Laurent, dans l’arrondissement du même nom.

Or, à la suite de son arrestation la semaine dernière avec deux autres entraîneurs, la Couronne s’est fermement opposée à sa libération sous caution. Et encore aujourd’hui, Me Bruno Ménard de la poursuite a réitéré qu’il demandait le maintien de l’incarcération.

Durant la matinée, le juge a donc écouté la preuve contre Luu. Une ordonnance de non-publication a toutefois été émise, si bien que rien de ce qui a été dit dans la salle d’audience ne peut être rapporté publiquement.

Un proche de Luu a également témoigné. En général, à ce stade-ci des procédures, les proches viennent offrir des garanties afin d’assurer le tribunal que l’accusé respectera ses conditions de libération sous caution. Cela peut passer pour le dépôt d’un montant d’argent, ou encore la garantie qu’une certaine surveillance sera effectuée.

L’audience se poursuivra demain, avec les plaidoiries de la Couronne, ainsi que celle de Me Sharon Sandiford de la défense. Le juge Yves Paradis rendra ensuite sa décision.

Charles-Xavier Boislard, 43 ans, qui avait lui aussi été arrêté et accusé d’abus sexuel sur une victime entre 2008 à 2010, a pour sa part déjà été libéré sous caution.

Le troisième accusé, Daniel Lacasse, 43 ans, sera de retour en cour jeudi, pour son enquête sur cautionnement.