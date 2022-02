Alcool au volant: elle sensibilise son entourage après la mort de son demi-frère

Une jeune femme de Saguenay, dont le demi-frère a été happé mortellement par un chauffard ivre en juillet 2020 à Stoneham, veut profiter du Défi 28 jours sans alcool pour sensibiliser son entourage aux dangers de conduire en état d'ébriété.

L'homme responsable du décès de Philippe Verreault a pris le chemin du pénitencier la semaine dernière.

«Ce soir-là, il célébrait son 26e anniversaire avec ses amis. Il retournait à pied au véhicule du chauffeur désigné de la soirée quand le chauffard est arrivé et l'a happé. Il est décédé sur le coup», a raconté Alexandra Tremblay qui anime en semaine sur les ondes de la radio Kyk FM.

Elle n'oubliera jamais cette journée de juillet 2020.

«Je suis allée sur sa page Facebook et là j'ai vu que les messages de bonne fête se transformaient en message de repose en paix. Ça ne se décrit pas ce que je ressentais», a-t-elle expliqué, émue.

Le jeune chauffard récidiviste, qui connaissait sa victime, a admis sa responsabilité.

«Personnellement, je n'ai jamais été en colère parce que je savais que la colère allait me faire plus de mal à moi qu'à lui», a affirmé Alexandra Tremblay.

François Levasseur a écopé de quatre ans et demi de pénitencier.

Il s'est adressé à la famille de sa victime lors de l'audience à laquelle a tenu à assister sa demi-sœur.

«Il a lu une lettre où il exprimait des remords et je l'ai senti sincère honnêtement. Je me disais dès le départ que peu importe le temps qu'il allait devoir faire, je pense que sa peine, il va la traîner avec lui toute sa vie. Toute sa vie, il va avoir ce poids sur sa conscience de dire qu'il a tué quelqu'un», a-t-elle souligné

La jeune animatrice se fait un devoir d'utiliser sa voix, depuis la tragédie, pour rappeler les dangers de conduire en état d'ébriété.

«J'utilise ce drame épouvantable pour confronter les gens et leur dire : as-tu le goût de tuer le frère de quelqu'un ? Moi mon frère est mort et ne prends pas ton char. C'est cru oui, mais c'est la réalité et des fois il faut les "shaker" ces gens-là. Un véhicule c'est une arme», a-t-elle mentionné.

Trop de gens, selon elle, ont tendance à l'oublier.

«Dans le cadre du Défi 28 jours sans alcool, j'ai le goût d'encourager les gens à réévaluer leur consommation et les comportements qu'ils adoptent lorsqu'ils ont consommé. Je ne veux pas démoniser l'alcool parce que j'aime ça moi aussi prendre un verre avec des amis, mais c'est important de planifier son retour et de ne pas prendre le volant», a-t-elle expliqué

Son demi-frère, Philippe Verreault, était un skieur bien connu de Stoneham.

«Ma famille est lourdement éprouvée depuis ce drame-là et la famille du chauffard est brisée aussi de savoir que leur enfant a fait ça. Ça brise plein plein de vies», a-t-elle lancé.

Alexandra et sa famille ont entrepris des démarches pour qu'une piste de la station de ski Stoneham soit nommée en l'honneur de la victime.

Philippe Verreault était un athlète et entraîneur très apprécié de sa communauté.

«Tout ce que je souhaite avec mon témoignage, c'est qu'au moins une personne ne prenne pas le volant après avoir bu et si je réussis ça, pour moi ce sera une victoire», a conclu Alexandra Tremblay.

