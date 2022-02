On a appris que les matchs sportifs pourraient reprendre, mais pas les tournois. C’est dommage.

Après trois saisons de perdues ou en partie, j’ai envie de dire comment je me sens. Je joue à la ringuette, un sport s’apparentant au hockey. Ça fait maintenant 14 ans que je joue et jamais je ne me suis rendue au championnat de l’Est, le plus gros tournoi de ringuette de l’année.

Seulement quatre catégories sont admises à ce championnat, soit benjamine A, junior A, cadette A et ouverte A. Je suis présentement en cadette A et en raison de mon âge, cette année est probablement la dernière année où je pourrais participer à ce tournoi.

Chaque année, le championnat de l’Est est le but ultime pour chaque équipe. Pour y participer, il faut atteindre la finale des provinciaux. Cependant, les deux années où j’aurais pu participer à ce tournoi, mon équipe est arrivée finaliste aux provinciaux et Ringuette Québec avait décidé, cette année-là, d’envoyer seulement l’équipe gagnante. La seconde fois où j’aurais pu y participer, c’était en 2020, quand les sports ont dû arrêter.

Dernière chance

Cette année est possiblement la dernière chance d’atteindre ce championnat pour la plupart des filles de mon équipe. Ce serait dommage de devoir dire adieu à nos rêves de jeunes joueuses sans même avoir eu l’opportunité d’essayer.

Le sport n’est pas comme l’école, il dépend de l’âge. Nous pouvons tous reprendre nos cours à l’école, peu importe notre âge, mais ça ne fonctionne pas de la même façon pour le sport. Si on perd une seule saison, on ne pourra jamais la reprendre.

Aujourd’hui, ça fait trois championnats qu’on se fait retirer et jamais on ne pourra les reprendre.

On s’est fait vacciner, on suit les mesures

On nous a demandé au début de la saison, soit en août, de se faire vacciner pour pouvoir pratiquer nos sports. On l’a tous fait pour pouvoir revoir nos coéquipiers et recommencer à faire ce qu’on aime tant.

Mais là, on ne peut plus participer au but ultime et c’est extrêmement frustrant. On s’est fait enlever notre saison de sport en 2020, on n’a pas pu jouer à aucun sport en 2021 et maintenant, après avoir suivi les consignes, on nous enlève une autre chance d’accéder au grand championnat.

J’ai lu dans les médias que quand nous sommes vaccinés, la propagation de la COVID est moins importante: « Quand on est vacciné, on a des anticorps qui peuvent bloquer le virus et l’empêcher de se fixer aux récepteurs de nos cellules, donc les risques qu’on se fasse infecter sont moins grands. »1 Ceci a été dit par un professeur-chercheur spécialisé en immunologie et en virologie à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), Alain Lamarre.

Le gouvernement nous empêche de pratiquer notre sport en totalité pour éviter la propagation de la COVID. En revanche, en étant vaccinés, ce qui est obligatoire pour les sportifs, la propagation est moins importante.

Présentement, l’équipe Canada de hockey participe aux Olympiques, un grand évènement mondial. Pourquoi permettre un évènement de telle envergure, mais de pas permettre un championnat interpays? Les joueuses de l’équipe de hockey féminine canadienne ont joué avec un masque durant leur match préparatoire contre la Russie. Alors si c’est ce qu’il faut faire pour pouvoir participer à des tournois, je serais prête à le faire et mon équipe aussi.

Marie-Ève Lachance, 18 ans Étudiante au Cégep de Ste-Foy et joueuse de ringuette des colibris de Lévis