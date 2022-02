Comment tirer le maximum de votre déclaration de revenus?

En collaboration avec

Vous êtes depuis peu sur le marché du travail ou encore aux études? Dans les deux cas, faire une déclaration de revenus est un passage obligé dans une année.

Mais avez-vous tout en main pour profiter des crédits, réduire vos paiements ou optimiser le montant de vos remboursements? Visionnez la vidéo pour vous en assurer!

« Avec deux déclarations de revenus à produire, au provincial et au fédéral, et avec la COVID-19, c’est parfois ardu de s’y retrouver », signale avec justesse Marie-Josée Gagnon, directrice, services de planification financière et successorale à la Sun Life. Résultats? « Plusieurs personnes oublient d’inclure des crédits potentiellement déductibles. »

Marie-Josée Gagnon rappelle que les salariés ont jusqu’au 30 avril pour produire leur déclaration de revenus. Vous êtes travailleur autonome? Vous devez payer vos impôts avant le 30 avril, mais vous avez jusqu’au 15 juin pour produire votre déclaration.

N’oubliez pas de consigner vos factures, reçus, feuillets fiscaux et autres documents pouvant se transformer en dollars!

Et si vous avez de l’impôt à payer et que vous le faites en retard, vous devrez payer des intérêts. Ne perdez pas de temps!

Si vous avez des questions sur la manière d’optimiser vos revenus, de profiter du REER ou du CELI comme levier pour atteindre vos objectifs d’épargne, demandez l’aide gratuite d’un conseiller en sécurité financière de la Sun Life!