David Ménard redevient un Lion

Après avoir rendu de fiers services aux Alouettes de Montréal en 2021, le joueur de ligne défensive David Ménard a décidé de retourner chez les Lions de la Colombie-Britannique.

À l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue canadienne de football (LCF) mardi, le Québécois de 31 ans a paraphé une entente avec l’équipe pour laquelle il a évolué de 2014 à 2019.

Sur son compte Instagram, Ménard a livré ses états d’âme.

«Un peu trop bref, mais comme je l’ai souvent dit, j’ai retrouvé le plaisir de jouer au football et ça reste ma plus belle saison en carrière», a-t-il dit à propos de son passage avec les «Als».

En 14 parties avec les Moineaux, le natif de Chicoutimi a réalisé 18 plaqués et huit sacs du quart, un sommet en carrière. Il a d’ailleurs été sélectionné sur l’équipe d’étoiles de la section Est et était le représentant de celle-ci pour le titre de joueur canadien par excellence de la LCF.

Le plaqueur défensif Woody Baron, qui était un membre des Alouettes depuis 2018, a aussi pris le chemin de la Colombie-Britannique. Lui et Ménard travailleront avec John Bowman, qui a récemment été embauché comme entraîneur de la ligne défensive chez les Lions.

Levels et Cranston à Ottawa

De leur côté, le demi défensif Patrick Levels et le maraudeur Ty Cranston ont quitté les Alouettes pour se joindre au Rouge et Noir d’Ottawa.

Les deux hommes ont respectivement porté les couleurs du club québécois lors des deux et trois dernières campagnes du circuit Ambrosie.

Bon dernier dans l’Est en 2021, le Rouge et Noir a fait plus d’une douzaine d’embauches mardi. Leur plus grosse signature reste toutefois celle du quart-arrière Jeremiah Masoli, qui avait été annoncé la veille.

Une grosse prise pour les «Argos»

Les Argonauts de Toronto ont aussi fait parler d’eux en mettant la main sur l’excellent porteur de ballon Andrew Harris.

Le vétéran de 34 ans a passé les cinq dernières saisons avec les Blue Bombers de Winnipeg, avec qui il a remporté les deux derniers matchs de la coupe Grey.

«En tout respect, il est le meilleur porteur de ballon de la LCF, a déclaré le directeur général Michael Clemons, dans un communiqué des Argonauts. [...] Sa volonté de gagner n’a d’égal que son amour du sport. Andrew est une bénédiction et un ''game changer''.»

En carrière, le natif de Winnipeg a été le demi offensif qui a amassé le plus de verges pendant une saison à trois reprises. Il a été sélectionné sur l’équipe d’étoiles du circuit trois fois et a remporté une panoplie d’autres honneurs de la LCF.