De l’argent plus que bienvenu

L’annonce d’une somme additionnelle de près de 10 millions $ devant servir aux infrastructures et à la sécurité a de quoi réjouir les bénévoles des clubs de quad de tout le Québec.

Cette somme va leur permettre d’améliorer grandement de nombreuses infrastructures, améliorant du même coup la qualité de plusieurs sentiers dans toutes les régions du Québec.

« Il est certain que nous sommes très heureux de cette annonce du ministre, explique Danny Gagnon de la Fédération québécoise des clubs quad. L’an dernier, certains projets avaient été refusés, faute de fonds disponibles. Annuellement, nous présentons des projets pour un total de 7,5 millions $ alors qu’il n’y avait que 2,5 millions $ de disponibles. L’ajout de la somme par le ministre va grandement nous aider à terminer plusieurs travaux touchant des ponts, des aménagements de sentiers, des installations de ponceaux, à améliorer les liens interrégionaux, tout cela dans le but de hausser la qualité du réseau de sentiers. »

Pour arriver à créer le réseau, les bénévoles des clubs doivent souvent faire des miracles afin d’assurer le financement de leurs projets.

« Cette aide arrive à point. Ce n’est pas toujours évident pour les clubs d’assurer le financement de leurs projets. C’est le même scénario pour l’ensemble des organisations. Alors, quand il nous arrive un cadeau de la sorte du gouvernement, on ne peut qu’être contents. »

LES COÛTS ONT EXPLOSÉ

Il n’y a pas si longtemps, un groupe de bénévoles d’un club pouvait faire une corvée pour construire un pont. Aujourd’hui, c’est une autre paire de manches. « Tout a énormément changé dans le dossier des coûts reliés à la construction de ponts et plus, explique M. Gagnon. Au départ, il faut comprendre que l’activité quad est différente de l’activité motoneige, surtout en matière d’environnement parce que nous devons tout respecter, étant donné que nous roulons 12 mois par année. Pour ce qui est de la motoneige, on roule sur un tapis de neige. Ils ont parfois à travailler eux aussi avec le respect des normes de l’environnement, mais c’est beaucoup moins fréquent que nous. Par exemple, plusieurs trous qui sont sur les sentiers peuvent se combler avec de la neige alors que pour nous, il faut installer un ponceau. Très souvent, nous avons à partager les mêmes structures, parce que c’est tellement coûteux. » Dans les faits, les prix ont plus que doublé dans certains cas.

« Par le passé, un pont qui coûtait 500 000 $, aujourd’hui, pour la même structure, il faut débourser plus d’un million de dollars. Dans le passé, on installait un ponceau pour 1000 $. Maintenant, les clubs doivent débourser 5000 $ pour la même structure. Ces augmentations sont dues en très grande partie aux normes que nous devons respecter à tous les niveaux. »

RIEN N’EST ACQUIS

Depuis près d’un an, monsieur Gagnon a un nouveau rôle à la Fédération. Il est responsable des projets spéciaux, ce qui l’amène à travailler directement avec les bénévoles des clubs. Il est donc très bien placé pour comprendre l’importance de ces nouvelles sommes d’argent disponibles.

« Tout ce que nous venons de décrire contribue à l’amélioration de la pratique de l’activité. Malheureusement, trop souvent, l’utilisateur qui circule sur son quad en sentiers ne sait pas tout le travail effectué par les clubs pour lui offrir de telles conditions. Ça semble naturel et on dirait que tout se fait facilement, mais ce n’est pas le cas. »

Présentement, au niveau de la Fédération, on a choisi de travailler au développement du principe qu’il faut être ensemble pour réussir.

« À la Fédération, nous travaillons à mettre de l’avant le principe que c’est ensemble que nous allons arriver à ce qu’il y a de mieux pour les quadistes. C’est ensemble que l’activité quad se réalise, la Fédération, les clubs, les bénévoles, les utilisateurs, tous ensemble, nous sommes la Fédération. Si on veut progresser et assurer la pérennité de l’activité, il faut travailler ensemble et apprécier tout le travail fait pour que le quad soit ce qu’il est au Québec. »

UNIFORMISER LA SIGNALISATION

Présentement, les instances de la Fédération travaillent sur les nouvelles mesures qui seront mises en place dans la loi afin d’uniformiser la signalisation dans les sentiers. Présentement, dans certains coins du Québec, le quadiste en perd presque son latin à force d’essayer de comprendre la signalisation. À l’avenir, on veut que pour l’ensemble des sentiers, quel que soit le site où il se retrouve, le quadiste comprenne la signalisation. Il est certain que pour les quadistes locaux, il est souvent facile de se retrouver. Mais, pour les amateurs de longues randonnées, c’est une autre paire de manches.