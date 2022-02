Des amis de plus à la maison dimanche

Partout au Québec, des fans de football auront l’occasion dimanche de revivre la frénésie du Super Bowl avec quelques amis de plus à la maison.

C’est le cas de Mathieu Grenier, l’un des plus grands partisans des Bengals de Cincinnati, qui compte bien en profiter.

« Je pensais regarder le match avec ma famille et mes parents, mais mes chums sont toujours mes chums et nous serons plus nombreux en respectant les règles. Mon club est enfin au match ultime ! » a expliqué le sportif.

D’abord joueur, puis entraîneur au Séminaire Saint-François, l’homme de 45 ans est lié à son équipe favorite depuis des décennies.

Il a d’ailleurs fait plusieurs voyages en Ohio avec ses enfants Charles et Alexia, et sa conjointe Valérie.

« J’ai vécu le Klondike et le néant. En 2018, mon dernier match sur place, c’était une dégelée de 51-14 contre les Saints. Ce fut pénible de les suivre, mais Joe Burrow a un

bel avenir. »