Des parents en désaccord sur la vaccination de leurs enfants devant les tribunaux

Dans les tribunaux québécois, les juges entendent de plus en plus de causes où les parents sont en désaccord sur la vaccination de leurs enfants. La plupart des jugements rendus dans ces causes autorisent que l'enfant soit vacciné, et ce, sans le consentement d'un des parents.

Une des dernières décisions de ce genre concerne un enfant de cinq ans en bonne santé dont la mère souhaitait qu’il soit vacciné tandis que le père s’y opposait. Ce dernier affirmait avoir fait des recherches sur Internet.

Dans son jugement autorisant la vaccination de l’enfant, le juge Clément Samson a mentionné: «ce n'est pas parce que c'est écrit sur Internet que tous les écris ont la même valeur».

Me Linda Goupil, avocate en droit de la famille, soutient que le juge a même été plus loin que de simplement trancher en faveur de la vaccination du jeune. «Il a pris la peine de citer les arguments qui militaient en faveur du vaccin, et également les inconvénients qu'il pouvait y avoir. Et la balance (...) faisait en sorte que c'était plus avantageux dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit vacciné», explique-t-elle.

D’autres exemples

Dans une affaire similaire, la mère refusait que son fils de neuf ans soit vacciné. Le père affirmant que l'enfant craignait la vaccination à cause d’elle, la juge a autorisé la vaccination et a ajouté que le tribunal interdit à la mère d'instaurer chez leur fils une crainte quant à la vaccination.

Toujours dans une cause semblable, un père avait perdu la garde de son enfant de 12 ans parce qu'il refuse le vaccin. Son avocate, Me Valérie Assouline, a plaidé qu'il n'y avait pas de raison de poursuivre la suspension de ses droits d'accès. «Disons que son père décide de ne jamais se faire vacciner, ça veut dire qu'il n'aura plus de père, cet enfant-là?», a-t-elle déclaré.

La juge a finalement tranché que le père pourrait à nouveau voir son enfant, au grand soulagement de Me Assouline. «Je pense que la juge aujourd'hui, a rétabli la situation», a-t-elle commenté.

