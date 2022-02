Des proches aidants non vaccinés déboutés par le tribunal

Des aidants naturels non vaccinés qui voulaient pouvoir aller s’occuper de leurs proches dans les CHSLD, même s’ils ne sont pas adéquatement protégés, viennent d’essuyer un revers devant le tribunal.

• À lire aussi: Proches aidants: des non-vaccinés en cour pour avoir accès aux CHSLD

« Le tribunal ne peut s’ingérer [à ce stade] dans le processus d’analyse, d’appréciation et de décision du gouvernement », a tranché le juge Christian J. Brossard ce matin au palais de justice de Montréal.

L’affaire était toutefois sérieuse, a noté le magistrat. Car d’un côté, les proches aidants sont importants pour les personnes placées en CHSLD, mais de l’autre, il faut protéger ces derniers des risques d’infections à la COVID-19. Face à cette situation, le gouvernement avait imposé le passeport vaccinal aux proches aidants, tout en maintenant des exceptions, par exemple si le bénéficiaire est en fin de vie.

« Guidé par la seule sympathie, le tribunal aurait souhaité pouvoir leur accorder ce qu’ils recherchent », a reconnu le magistrat.

Intérêt public

Sauf que la justice n’est pas guidée par la sympathie, mais plutôt le droit. Le juge a donc procédé à une fine analyse où il a mis en relief tous les différents facteurs afin de rendre sa décision.

Et au stade de l’injonction, il a conclu que la mesure sanitaire en vigueur était non seulement légale, et qu’elle était adoptée dans l’intérêt public.

Le juge a toutefois noté qu’avec l’évolution de la pandémie, il y avait un espoir que le gouvernement assouplisse les mesures sanitaires.

« Ensuite – et le tribunal l’exprime avec bienveillance – que les proches aidants non vaccinés par strict choix personnel [...] réévaluent sereinement, mais diligemment, leurs choix en fonction des conséquences pour leurs proches aidés », a conclu le magistrat.

Me Natalia Manole, qui défend les proches aidants non vaccinés, a annoncé qu’elle analysera le jugement avant de décider si elle le porte en appel.

À voir aussi