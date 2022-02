Direction du Parti conservateur du Canada: Poilievre en avance par une faible marge

Le candidat à la direction du Parti conservateur du Canada Pierre Poilievre vient en tête d’un sondage Léger, mais le taux d’appui qu’il recueille demeure faible pour l’instant.

• À lire aussi: Guzzo réfléchit à la chefferie du PCC

• À lire aussi: Alain Rayes veut unifier le Parti conservateur du Canada

• À lire aussi: Pierre Poilièvre se lance dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada

Le député de 42 ans, élu dans la circonscription ontarienne de Carleton, a annoncé samedi qu’il se lançait dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada. Il espère ainsi succéder à Erin O’Toole, démis de ses fonctions mercredi dernier.

« Dans la population, il n’a pas beaucoup de tirant d’eau. C’est loin d’être fait. Quand le meneur est à 10 % seulement, ce n’est pas terrible comme résultat. Il n’y a pas de candidat vedette », affirme Jean-Marc Léger.

Gérard Deltell et Caroline Mulroney, qui ont déjà dit non à une candidature, n’étaient pas inclus dans ce sondage.

Ancien ministre

Parmi les répondants qui songent à voter pour les conservateurs, l’appui à Poilièvre grimpe à 26 %. « Il a vraiment une avance chez les conservateurs, mais ça ne demeure que le quart », ajoute le sondeur.

« Vous êtes le patron, et je serai candidat pour devenir premier ministre afin de vous redonner le contrôle de votre vie », a indiqué M. Poilievre dans une vidéo.

Né à Calgary, le Franco-Albertain a été élu pour la première fois en 2004, à l’âge de 25 ans.

Il a été ministre d’État des Institutions démocratiques et ministre des Ressources humaines et du Développement social entre 2013 et 2015, dans le cabinet de Stephen Harper.

Laquelle des personnes suivantes préféreriez-vous voir devenir le/la prochain(e) chef(fe) du Parti conservateur ?

Pierre Poilievre 10 %

Photo d'archives, CPAC

Doug Ford 7 %

Photo courtoisie

Peter MacKay 6 %

Photo d'archives, Agence QMI

Rona Ambrose 4 %

Photo d'archives, Didier Debusschère

Maxime Bernier 3 %

Photo d'archives, Agence QMI

Jean Charest 3 %

Photo d'archives, Agence QMI

Andrew Scheer 2 %

Photo d'archives, AFP

Vous aimeriez vous aussi répondre à des sondages? Inscrivez-vous à LEO, le panel de Léger : https://bit.ly/3raMw62