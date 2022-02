Dix nominations pour le film Dune

Denis Villeneuve retourne aux Oscars : son film de science-fiction, Dune, a récolté une dizaine de nominations en vue de la grand-messe du cinéma hollywoodien, se distinguant notamment dans la prestigieuse catégorie du meilleur film. Le cinéaste québécois a toutefois été écarté de la course pour le prix de la meilleure réalisation.

L’oubli de Villeneuve dans la catégorie de la meilleure réalisation n’a pas tardé à faire réagir sur les réseaux sociaux et dans les analyses des médias spécialisés hollywoodiens, publiées dans les heures suivant l’annonce des nominations, mardi matin. Les experts n’ont pas caché leur étonnement de voir le Québécois boudé pour l’Oscar de la meilleure réalisation alors que Dune est cité pour une dizaine de prix, dont ceux du meilleur film et du meilleur scénario adapté (que Villeneuve a cosigné).

Bon prince, Denis Villeneuve s’est dit « extrêmement fier » de l’équipe de son film dans une déclaration écrite acheminée aux médias.

Reconnaissance

Rappelons que c’est la troisième fois de sa carrière que le cinéaste québécois obtient son billet pour les Oscars, après avoir été nommé pour Incendies (en 2011) et pour L’Arrivée (huit citations en 2017).

Parmi les artisans de Dune qui ont obtenu des nominations mardi, on retrouve le directeur artistique québécois, Patrice Vermette, un fidèle collaborateur de Villeneuve depuis Enemy, en 2013.

« C’est une belle preuve d’amour », a confié mardi Patrice Vermette au sujet de cette troisième nomination aux Oscars (après The Young Victoria en 2010 et L’Arrivée en 2017).

« Je suis super content de cette reconnaissance. Mais c’est sûr qu’il y a un petit bémol parce que Denis n’a pas été nommé pour le prix de la réalisation. Denis, c’est le capitaine du bateau. On ne serait pas là sans lui. Mais il a quand même de quoi être fier parce que Dune a obtenu dix nominations. C’est tout un exploit. »

Après avoir été présélectionnés par l’Académie des Oscars en décembre dernier, les courts métrages québécois Frimas de Marianne Farley et Les grandes claques d’Annie St-Pierre n’ont finalement pas été retenus parmi les cinq finalistes. En revanche, le film L’art dans le sang, coproduit par l’Office national du film (ONF), concourra dans la catégorie du meilleur court métrage d’animation.

Outre Dune et Le pouvoir du chien (12 nominations), Belfast de Kenneth Branagh et West Side Story de Steven Spielberg sont les films qui ont obtenu le plus de citations, soit sept chacun.

La 94e cérémonie des Oscars aura lieu à Los Angeles le 27 mars prochain.

Les principales nominations aux Oscars

Meilleur film :

Belfast

Coda

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Ruelle de cauchemar

Le pouvoir du chien

West Side Story

Meilleure actrice :

Jessica Chastain (Dans les yeux de Tammy Faye)

Olivia Colman (Poupée volée)

Penélope Cruz (Mères parallèles)

Nicole Kidman (Being The Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

Meilleur acteur :

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (Le pouvoir du chien)

Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!)

Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (La tragédie de Macbeth)

Meilleure actrice de soutien :

Jessica Buckley (Poupée volée)

Ariane DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (Le pouvoir du chien)

Aunjanue Ellis (King Richard)

Meilleur acteur de soutien :

Ciaran Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (Coda)

Jesse Plemons (Le pouvoir du chien)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (Le pouvoir du chien)

Meilleur scénario original :

Belfast

Don’t Look Up

King Richard

Licorice Pizza

Julie (en 12 chapitres)

Meilleur scénario adapté :

Coda

Drive My Car

Dune

Poupée volée

Le pouvoir du chien

Meilleure réalisation :