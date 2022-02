Forcée de faire fondre de la neige pour avoir de l’eau potable

Alors que les journées froides des dernières semaines ont gelé plusieurs canalisations à Montréal, une résidente est contrainte de faire fondre de la neige pour avoir de l’eau potable.

«J’ai 71 ans, je suis née à Montréal, je n’ai jamais pensé que je ferais fondre de la neige pour avoir de l’eau», s’indigne Odette Plante.

La septuagénaire n’a plus d’eau depuis maintenant six jours à cause du gel. Et elle n’est pas seule dans cette situation. Quelque 84 foyers sont présentement privés d’eau dans la métropole parce que les canalisations sont gelées.

«Je n’ai pas de toilettes, je n’ai pas de douche, je n’ai pas de laveuse... Il n’y a pas d’eau du tout!» déplore Mme Plante.

Pourtant, la Ville a effectué des travaux en 2019 pour changer les tuyaux en plomb par ceux en cuivre.

«C’est un cafouillis total! Ça n’a jamais gelé avant. Je suis ici depuis 1986», indique Odette Plante.

Pour la Ville, dégeler les tuyaux pour que la vie des citoyens touchés revienne à la normale est une priorité.

«Le matériau de la conduite n’importe absolument pas quand vient le temps d’avoir des tuyaux gelés», insiste Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

À pareille l’an dernier, 1000 foyers étaient privés d’eau en raison du gel des conduits.

«Nos tuyaux devraient être à 1,8 mètre de profondeur. Si ce n’est pas à 1,8 mètre, nos entrepreneurs vont ajouter une pellicule, une couche d’isolant, pour protéger la conduite», explique M. Sabourin.

Néanmoins, pour dégeler les conduites, les cols bleus de la Ville doivent utiliser de la vapeur.

«Le type de sol qu’on a à Montréal fait en sorte que les tuyaux vont geler peut-être plus facilement qu’ailleurs», note Philippe Sabourin.

Pendant ce temps, les résidents comme Odette Plante doivent prendre leur mal en patience.

«Je suis en colère, je suis inquiète et je suis très triste de voir ça», regrette la dame.