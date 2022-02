Hommage à un maire «dévoué»

Encore ébranlés par le départ soudain de leur maire, emporté par un cancer foudroyant il y a trois semaines, les élus de Sainte-Brigitte-de-Laval lui ont rendu hommage, mardi soir, lors de la séance du conseil municipal.

Il s’agissait de la toute première assemblée publique virtuelle du conseil depuis le décès d’Alain Dufresne le 25 janvier dernier.

D’entrée de jeu, les conseillers ont offert leurs condoléances à sa famille et à leur collègue du conseil Michèle Dufresne – la fille du défunt maire –, qui a pris la relève de son père au pied levé, en tant que mairesse suppléante.

Le conseiller Guillaume Plamondon a souligné le décès inattendu d’Alain Dufresne, élu à la mairie le 7 novembre dernier. Âgé de 65 ans, M. Dufresne avait également effectué un mandat à titre de conseiller municipal entre 2013 et 2017.

« Alain nous a quittés rapidement et de façon impromptue le 25 janvier dernier. Une maladie foudroyante nous a enlevé cet homme qui ne voulait que le bien pour la Ville de Sainte-Brigitte et ses citoyens. On est avec vous et on pense fort à vous en cette période difficile », a-t-il déclaré à l’intention de ses proches.

Son confrère Dominic Morin a enchaîné en rappelant à quel point le maire était impliqué dans la communauté. « Visiblement, il a donné le goût de l’implication à ses enfants. Je pense qu’Alain a toutes les raisons d’être fier de ça », a-t-il lancé en s’adressant à sa fille qui présidait la séance mardi soir et semblait en parfait contrôle, malgré son chagrin.

« C’était un homme de cœur »

« Il avait toujours des étoiles dans les yeux. Il aimait Sainte-Brigitte-de-Laval. On a perdu un homme très très bien et c’est avec regret qu’on doit faire le deuil de notre Alain. C’était un homme de cœur qui est allé au bout de ses rêves », a renchéri le conseiller Charles Morissette.

Les élus ont également observé une minute de silence et ont adopté un avis de motion pour souligner son implication à la municipalité. « Nous nous souviendrons de M. Dufresne comme un homme jovial, passionné, et voulant faire une différence auprès de ses semblables », a ajouté M. Plamondon.

Deux sièges vacants

Les funérailles auront lieu jeudi à 14 h à l’Église de Sainte-Brigitte-de-Laval. En raison des règles sanitaires actuelles, le nombre de places dans l’église sera restreint. La cérémonie sera toutefois accessible en webdiffusion sur le site de la maison funéraire Wilbrod Robert.

Pour l’instant, la date du scrutin partiel à la mairie n’a pas encore été annoncée par la greffière. Rappelons que la municipalité compte désormais deux postes vacants à l’hôtel de ville à la suite de la démission du conseiller Carl Tremblay. L’élection partielle pour pourvoir le poste de conseiller du district 4 doit avoir lieu le 3 avril prochain.