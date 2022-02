Hydro s’invite dans la gestion des parcs de véhicules électriques

Hydro-Québec se lance officiellement dans la commercialisation d’un nouveau service de gestion d’activités de recharge à l’intention des propriétaires de parcs de véhicules électriques.

Menée par InnovHQ, une filiale encore peu connue de la société d’État, l’offensive consiste à aider les gestionnaires de flottes (voitures, autobus ou camions) en leur offrant un accompagnement personnalisé et un droit d’utilisation de sa plateforme de gestion de recharge.

Un accompagnement

Car ne s’improvise pas qui veut spécialiste de la gestion de véhicules électriques, explique Jeff Desruisseaux, PDG en résidence à InnovHQ.

« Une fois que l’infrastructure est mise en service, ça ne veut pas dire que tout va bien se passer, que les véhicules vont se recharger au bon moment et de la bonne façon. Pour éviter les surprises [qui peuvent être coûteuses], la plupart ont besoin d’accompagnement. »

Des objectifs non financiers

Environ six millions de véhicules sont actuellement immatriculés au Québec. Du nombre, pas moins d’un million seraient des véhicules de services, comme des taxis, des autobus (scolaires ou urbains) et des camions légers. C’est ce marché qui intéresse Hydro.

Cofondateur de Taxelco (Téo Taxi), M. Desruisseaux se dit incapable d’estimer les coûts de développement de sa solution infonuagique. Le PDG affirme par ailleurs ne s’être encore fixé aucun objectif de ventes ou revenus.

« Nos intentions ne sont pas tant financières que d’être un accélérateur au niveau de la transition énergétique. Si on est capables d’aider un plus grand nombre de transporteurs à s’électrifier en les déchargeant de [...] fardeaux, ce sera mission accomplie pour nous. »

Deux types d’abonnements sont offerts. Un premier, de type « clé en main », prévoit l’installation et l’exploitation de l’infrastructure de recharge, incluant une garantie contre les risques de changements technologiques. Pour les organisations plus autonomes, un second forfait permet la seule utilisation du logiciel de gestion mis sur pied par InnovHQ.