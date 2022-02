Importante acquisition d’affaires

Photos courtoisie

Norda Stelo, joueur important dans l’ingénierie et la gestion des actifs, m’annonce l’acquisition de la jeune entreprise en technologie et intelligence artificielle, BEAP. Cette transaction donne le coup d’envoi à la nouvelle division Norda Stelo Solutions inc., qui assurera la commercialisation et le développement de solutions technologiques. Pour Alex Brisson (photo de gauche), président et chef de la direction de Norda Stelo, la venue de BEAP concrétise la poussée de son entreprise à devenir un leader mondial en durabilité des actifs. Pour Benoit M. Bédard (photo de droite), président de BEAP, il s’agit d’un mariage entre deux cultures organisationnelles similaires. Norda Stelo et BEAP poursuivent le projet de 1,2 M$ appuyé par Investissement Québec visant à prédire, à l’aide de l’intelligence artificielle, les défaillances et la durée de vie d’une série d’actifs statiques de l’industrie minière, comme des réseaux de tuyauterie, des convoyeurs, des bâtiments.

Donateur d’exception

Diplômé en génie civil de l’Université Laval, Paul-Henri Fillion (photo) s’engage pour la relève afin d’encourager l’entrepreneuriat scientifique. Après une fructueuse carrière en affaires, il souhaite redonner aux générations actuelles et futures en sciences et génie. Né en 1930, à Saint-Laurent, île d’Orléans, et élevé dans une famille peu fortunée, il fait face aux difficultés, mettant en péril la poursuite de ses études après le primaire. Aujourd’hui retraité, M. Fillion souhaite redonner et soutenir l’esprit entrepreneurial dans le milieu scientifique. Il a, pour ce faire, créé le Fonds Paul-Henri Fillion pour l’entrepreneuriat, afin de soutenir financièrement les étudiants-entrepreneurs de la Faculté des sciences et de génie à l’Université Laval. Si M. Fillion fait ce don majeur, à hauteur de 1 million $, c’est aussi parce qu’il saisit tout l’impact de l’entrepreneuriat pour le Québec.

En souvenir

Le 8 février 2002. La cérémonie d’ouverture des XIXes Jeux olympiques d’hiver se déroule devant une salle comble de 42 000 personnes au stade Rice-Eccles de l’Université de l’Utah à Salt Lake City. Quelque 2345 athlètes de 80 pays s’y sont donné rendez-vous. La cérémonie est marquée par l’entrée dans le stade du drapeau américain retrouvé dans les décombres du World Trade Center, porté par des membres de la délégation olympique américaine et des représentants des pompiers et policiers new-yorkais.

Anniversaires

Caroline Gingras (photo), coanimatrice à l’émission Jamais trop tôt, de 5 h 30 à 8 h 30, à Rythme FM 102,9... Charlie Woods, fils de Tiger Woods, 13 ans... Serge Poulin, retraité du Musée de la civilisation à Québec... Catherine Roberge, ex-judoka québécoise, 40 ans... Manuel Osborne-Paradis, ex-skieur canadien de la Coupe du monde, 38 ans... Frédéric Théberge, des Boutiques Focus Golf et au développement du golf au Peps de l’Université Laval, 46 ans... Kirk Muller, joueur de hockey (1984-2003) avec le Canadien de 1991 à 1995 et entraîneur associé avec les Flames de Calgary, 56 ans... John Grisham, auteur américain, 67 ans... Jean Provencher, historien québécois, 79 ans...

Disparus

Le 8 février 2021 : Mary Wilson (photo), 76 ans, chanteuse américaine qui avait cofondé le groupe The Supremes... 2021 : Jean-Claude Carrière (photo), 89 ans, écrivain, metteur en scène et scénariste français... 2020 : Robert Conrad, 84 ans, acteur américain connu pour son rôle dans les séries Les mystères de l’Ouest et Les Têtes brûlées... 2019 : Robert Ryman, 88 ans, peintre américain... 2017 : Peter Mansfield, 83 ans, physicien britannique, prix Nobel médecine (2003)... 2016 : Violette Verdy, 82 ans, danseuse, chorégraphe et ancienne directrice du ballet de l’Opéra de Paris... 2015 : Gilles Rhéaume, 63 ans, militant nationaliste et ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal...