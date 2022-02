La balance commerciale de marchandises du Canada de nouveau en position déficitaire

La balance commerciale de marchandises du Canada est retournée en position déficitaire, en décembre, après avoir affiché six excédents mensuels consécutifs, selon les dernières données de Statistique Canada.

L’excédent commercial de marchandises du Canada a atteint 137 millions $ en décembre, «une position essentiellement en équilibre» après avoir atteint un sommet de 2,5 milliards $ en novembre.

Les importations de marchandises ont augmenté de 3,7 % au mois de décembre, pour se chiffrer à 57,7 milliards $. «Il s'agit d'une troisième augmentation mensuelle consécutive, et des hausses ont été observées dans 8 des 11 sections de produits», a noté l’agence fédérale.

Ce sont les importations de matériel et pièces électroniques et électriques qui ont le plus augmenté en décembre (+16,2 %) pour atteindre 7 milliards $.

Les importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile ont augmenté de 5,1 % en décembre pour atteindre 8,9 milliards $, «le plus haut niveau enregistré depuis février 2020», a précisé Statistique Canada.

Les importations de produits chimiques de base et industriels, de produits en plastique et en caoutchouc ont augmenté de 6,2 % pour atteindre 5 milliards $, il s'agit d'une troisième hausse mensuelle consécutive. «Les importations d'engrais, de pesticides et d'autres produits chimiques (+ 36,8 %) ont le plus contribué à la hausse mensuelle.»

Première diminution des exportations en huit mois

Après avoir atteint un sommet en novembre, les exportations totales au Canada ont diminué de 0,9 % en décembre pour atteindre 57,6 milliards $.

Les exportations de produits énergétiques ont diminué de 5,9 % en décembre, ce qui représente la première baisse mensuelle observée depuis avril 2021. Ce sont toutefois les exportations de pétrole brut (-5 %) qui ont le plus contribué à la diminution.

Après une hausse en novembre (+5,9 %), les exportations vers les États-Unis ont diminué de 1,4 % en décembre.

Les importations en provenance des États-Unis se sont accrues de 2,1 %, il s’agit d’une troisième hausse mensuelle consécutive.

L’excédent commercial entre le Canada et les États-Unis est donc passé de 9,8 milliards $ en novembre, à 9,5 milliards $ en décembre, a précisé Statistique Canada.

