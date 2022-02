La surenchère s’empare des voitures de collection

Il n’y a pas que les acheteurs de maisons qui se butent au phénomène de surenchère par les temps qui courent. Dans le monde des véhicules de collection, certains modèles se vendent actuellement à des prix qui dépassent l’entendement.

On a eu droit à plusieurs exemples dans le cadre des prestigieux encans annuels organisés par Mecum et Barrett-Jackson au curs du mois de janvier.

Histoire d’analyser la vente de certains véhicules au cours de ces encans, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Benoit Lavigne, expert technique au Guide de l’auto et évaluateur de véhicules de collection, à l’émission du Guide de l’auto sur QUB Radio.

Une rarissime Plymouth Cuda HEMI 1971

Pour tout amateur de voiture de type muscle car, la Plymouth Cuda 1971 équipée de la mécanique HEMI de 426 pouces cubes représente en quelque sorte le Saint Graal. Parmi les 129 exemplaires construits en 1971, l’un d’eux a été mis à l’encan ces dernières semaines.

« À 935 000 $ US, cette voiture s’est vendue presque le double de sa valeur en ce moment. Considérant son histoire et le fait qu’elle ne soit pas documentée, elle aurait dû se vendre environ entre 400 000 $ et 450 000 $ », commente M. Lavigne.

Afin de bien démontrer la surenchère dont ce véhicule a fait l’objet, Benoit Lavigne y est allé d’une comparaison. « Présentement, il y a une Plymouth Cuda 1971 à moteur HEMI à vendre par un collectionneur réputé. Son historique est impeccable et sa documentation est parfaite. Et le prix affiché est inférieur à 200 000 $ US. On peut donc présumer que l’acheteur s’est laissé emporter par la frénésie de l’encan. »

Une Trans Am ayant appartenu à Burt Reynolds

Parmi les bagnoles qui ont retenu l’attention des collectionneurs ces dernières semaines, on ne peut passer sous silence la Pontiac Trans Am qui a appartenu à Burt Reynolds. Un riche passionné s’en est porté acquéreur pour la somme de 495 000 $ US alors qu’elle avait été vendue à peine 172 000 $ US 20 mois auparavant.

Tentant d’expliquer cette montée exponentielle en valeur, M. Lavigne se dit sans voix. « C’est peut-être un effet causé par la vente de la Ford Mustang du film Bullitt. De plus, il faut savoir qu’il s’agit d’une voiture personnelle de Burt Reynolds et non pas l’une de celles utilisées pour le film. Il n’y a pas d’explication logique pour cette vente. C’est une voiture d’environ 100 000 $ US. Ajoutons le double pour son statut particulier, mais c’est tout ».

Parmi les autres exemples de véhicules vendus à des sommes mirobolantes, soulignons aussi que le tout premier exemplaire de la Chevrolet Corvette Z06 2023 a trouvé preneur pour 3,6 M$ US. Même un Toyota Tundra hybride 2022 s’est vendu pour 1,25 M$ US. Notons cependant que dans le cas des véhicules neufs, les profits enregistrés sont versés à des organismes de charité, ce qui pousse les acheteurs à miser davantage.

Quelques voitures à petit prix

Malgré toutes ces voitures de collection vendues à gros prix, quelques voitures accessibles se sont tout de même infiltrées dans la liste des voitures mises en vente dans le cadre de ces prestigieux encans.

« Il y a un Jeep Grand Cherokee 2000, une Pontiac Grand Am et un Chrysler PT Cruiser qui se sont tous vendus pour la somme de 3 850 $. Ce sont les trois véhicules les moins chers vendus à l’encan de Mecum cette année », note M. Lavigne.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question de la fin de la commercialisation de la Chevrolet Spark.

Essais routiers

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Mazda MX-5 2021 et BMW B8 Alpina Gran Coupe 2022 mises à l’essai.

Réponses aux questions du public

Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant l’Infiniti Q50, le Ford F-150 ainsi que le GMC Acadia.