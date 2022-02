Le Canadien malmené par les Devils

De retour au jeu après la pause du match des étoiles, le Canadien de Montréal a été déclassé 7 à 1 par les Devils du New Jersey, mardi soir, au Centre Bell.

Il s’agit d’une septième défaite consécutive pour la troupe de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme. C’est aussi la 19e fois en 45 rencontres en 2021-2022 qu’ils accordent au moins cinq buts à leurs adversaires dans un match.

Dans l’affrontement du jour, les Devils ont rapidement pris les devants 2 à 0 en première période. Michael McLeod et Dawson Mercer ont été les auteurs de ses réussites. Le second a ainsi atteint le cap des 10 buts cette saison, lui qui a été le choix de premier tour (18e au total) du club du New Jersey au repêchage de 2020.

De retour pour le deuxième engagement, le Tricolore a montré un signe de vie. Le défenseur Brett Kulak a profité de la présence de ses coéquipiers devant le filet du gardien Jon Gillies pour le déjouer d’un tir de la pointe.

Les moments de réjouissances ont toutefois été de courte durée pour le Bleu-Blanc-Rouge, puisque les Devils ont touché la cible trois fois avant la fin de la période médiane. Nico Hischier, Jesper Boqvist et McLeod ont fait mouche.

Le calvaire de la Sainte-Flanelle s’est poursuivi en troisième, alors que Pavel Zacha et Tomas Tatar ont mis la rondelle dans le fond du filet.

Devant le filet du Canadien, Cayden Primeau a repoussé 27 des 34 tirs de ses rivaux. À l’autre bout de la patinoire, Gillies a fait 29 arrêts.

Ce fut un match particulièrement difficile pour le joueur de centre Jake Evans et le défenseur Jeff Petry. Ils ont terminé leur soirée de boulot avec des différentiels de -4.

Le Canadien reprendra l’action jeudi soir, alors que les Capitals de Washington seront de passage dans la métropole québécoise.

