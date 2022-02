Le Drakkar de Baie-Comeau s'incline 7 à 5 contre les Sea Dogs de Saint-Jean

Le Drakkar de Baie-Comeau a perdu, mais a chèrement vendu sa peau, mardi soir, quand il s’est incliné 7-5 devant les Sea Dogs et 453 spectateurs réunis dans les gradins du centre Henry-Leonard.

Confronté à formation aguerrie et beaucoup plus expérimentée, le navire nord-côtier a livré une forte opposition, et ce, durant la majeure partie de cette rencontre axée sur l’offensive.

Meilleur marqueur de son équipe, l’attaquant William Dufour a de nouveau sonné la charge dans l’attaque des vainqueurs avec une performance deux buts (ses 26e et 27e de la saison) et trois mentions d’aide.

Avec une marque égale à deux partout après 20 minutes de jeu, les Sea Dogs ont frappé fort en deuxième période avec trois buts, dont deux en 50 secondes d’intervalle, mais cela n’a pas été suffisant pour décourager les locaux.

Intenses et agressifs, les membres de l’équipage ont réduit l’écart à chaque fois et ont été dans le coup jusqu’à la toute fin. « Les joueurs se sont bagarrés durant tout le match et ne se sont pas laissés intimider. C’est un élément positif de cette partie », a vite reconnu l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Impliqués dans une troisième partie en quatre jours, les Vikings du navire n’ont pas trop affiché leur manque d’énergie. « Les gars ont joué dans notre style et personne n’a été impressionné. Ils ont répliqué coup pour coup, but par but et il aura fallu un but dans un filet désert pour faire la différence. »

Jérémie Poirier, Vincent Sévigny, Marshall Lessard, Brady Burns et Riley Bezeau ont été les autres marqueurs des gagnants face aux gardiens Olivier Ciarlo (retiré après le cinquième but de l’ennemi) et Olivier Adam.

En bref

Benjamin Corbeil, dès la 37eseconde du match, Andrew Belchamber, Vincent Collard, Jacob Gaucher et Xavier Fortin ont répliqué face au vétéran cerbère Nikolas Hurtubise...Le Drakkar prendra bientôt la route pour une séquence de trois parties en trois jours sur la route, le week-end prochain.

L’attaquant William Dufour (28) a inscrit deux buts et trois passes dans la victoire de 7-5 des Sea Dogs de Saint John sur le Drakkar de Baie-Comeau.

