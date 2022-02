Les Blues distribuent les contrats

Le défenseur Robert Bortuzzo et l’attaquant Logan Brown ont tous deux accepté mardi une prolongation contractuelle des Blues de St. Louis.

Le premier s’est engagé pour deux années supplémentaires et 1,9 million $, tandis que le second a signé pour un an et 750 000 $.

Bortuzzo aurait pu profiter de l’autonomie complète cet été, lui qui touche 1,375 million $ en 2021-2022. Depuis le début de la campagne, il a inscrit trois points en 37 rencontres, tout en conservant un différentiel de +4. Le vétéran de 32 ans a évolué avec les Blues pendant huit ans, soulevant la coupe Stanley au printemps 2019. Il affiche 454 parties du calendrier régulier en carrière au compteur et a totalisé 66 points.

Pour sa part, Brown a été acquis des Sénateurs d’Ottawa le 25 septembre. En 17 matchs cette année, il a obtenu trois filets et autant de mentions d’aide. Il a ajouté 17 points en 19 affrontements avec le club-école situé à Springfield.

Patrick Maroon poursuit son association avec le Lightning

Le joueur d’avant Patrick Maroon a paraphé une nouvelle entente de deux ans et de 2 millions $ avec le Lightning de Tampa Bay, mardi.

L’athlète de 33 ans avait signé un contrat de deux ans et de 1,8 million $ le 29 octobre 2020 et aurait pu profiter de l’autonomie complète au cours de l’été prochain. Précédemment, il s’était joint à l’organisation floridienne avant la campagne 2019-2020.

Maroon est synonyme de succès collectifs depuis quelques années, car il a remporté la coupe Stanley lors des trois dernières saisons: il a soulevé le trophée chez les Blues de St. Louis au printemps 2019 avant de s’exécuter à deux reprises avec le Lightning.

En 45 parties du calendrier régulier actuel, l’attaquant a récolté sept buts et six mentions d’aide pour 13 points en 45 affrontements, tout en passant 65 minutes au cachot. En carrière, il a pris part à 613 rencontres et a amassé 260 points, en plus d’écoper de 711 minutes de pénalité. Le choix de sixième tour des Flyers de Philadelphie, le 161e en tout, au repêchage de 2007 a effectué ses premiers coups de patin dans la Ligue nationale en 2011-2012 avec les Ducks d’Anaheim.