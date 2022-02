Les Remparts s’avouent vaincus

Les Remparts auraient assurément préféré affronter les Islanders de Charlottetown à armes égales. Privés de leurs trois meilleurs pointeurs, les hommes de Patrick Roy ont baissé pavillon au compte de 4 à 0 face aux meneurs du classement général de la LHJMQ.

Quelques heures avant la rencontre, les Remparts ont appris que leur capitaine Théo Rochette ainsi que le choix de première ronde des Blues de St-Louis Zachary Bolduc avaient été placés en isolement préventif pour une période de cinq jours après avoir été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19.

La veille, ils avaient aussi appris que Conor Frenette, qui complétait le premier trio de l’équipe avec Rochette et Bolduc, allait devoir s’absenter pour au moins six semaines en raison d’une fracture au pied gauche.

ROY ENCOURAGÉ

Pris de court, les Remparts ont été forcés d’utiliser les défenseurs Brendan Bays et Samuel Lachance à la position d’attaquant.

« C’est plate parce que c’était un match qu’on était tous excités de jouer. On se disait que ce serait un bon test et un match baromètre pour voir où on était comme équipe. Par contre, je suis très encouragé par le match. J’ai trouvé qu’on était plus engagés que contre Victoriaville (dimanche) », a mentionné Roy.

« Ça nous a motivés, a renchéri le défenseur Louis Crevier. On voulait montrer qu’on n’était pas une équipe basée seulement sur un petit nombre de joueurs. On est une équipe complète avec beaucoup de profondeur. On a eu un speech de Patrick [Roy] ce matin et on savait quoi faire. On devait garder les choses simples et on ne pouvait pas prendre ça [l’absence des trois joueurs] comme une excuse. »

L’EXEMPLE DE 2001

Dans son discours matinal, Roy avait donné l’exemple de la conquête de la Coupe Stanley de l’Avalanche du Colorado en 2001, lors de laquelle l’équipe avait perdu les services de Peter Forsberg en cours de route en raison d’une rupture de la rate.

« On s’était rallié autour de ça, a-t-il expliqué. On voulait trouver une façon de gagner et de continuer à montrer que notre identité, c’était l’équipe. C’était le message que je voulais passer aux joueurs. »

« Ce match est une belle réalisation pour certains de nos joueurs. Certains doivent en faire plus. Si on veut gagner et qu’on veut battre une équipe de ce calibre, on ne pourra pas avoir de passagers », a-t-il ajouté, refusant par la suite de viser qui que ce soit.

Les Remparts reprendront l’action vendredi et samedi avec un voyage de deux matchs à Gatineau. Advenant un résultat négatif, Rochette et Bolduc pourraient être de retour au jeu pour la seconde rencontre.