L’essence est chère, sans décourager les propriétaires de pick-up

Avec la hausse du prix de l’essence, les propriétaires de véhicules qui consomment plus n’ont d’autre choix que d’absorber la hausse, surtout au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où les habitudes de vie poussent les gens à se procurer ce type de voiture.

Si vous êtes propriétaires d’un véhicule utilitaire ou d’une camionnette, vous faites peut-être un peu plus attention à vos allées et venues sur la route. Le prix le plus élevé à la pompe est de 1,59 $ au Saguenay–Lac-Saint-Jean, et il pourrait encore grimper. Le CAA-Québec établit le prix réaliste à 1,58 $.

Quoiqu’il en soit, les propriétaires de gros cylindrés ne peuvent qu’absorber la hausse du prix de l’essence.

«On a des motoneiges, une roulotte pour le camping... on a besoin de notre camion», a expliqué la même une femme qui a prédit, à 2 $ près, le prix du plein de son pick-up avant même de commencé l’opération. «Cent deux dollars, monsieur ! Je vous l’avais dit !», a-t-elle dit en regardant le journaliste de TVA Nouvelle.

Une autre, qui possède un chalet sur Monts-Valins, abondait dans le même sens.

«J’ai un VUS et mon conjoint a un gros pick-up... C’est sûr que de voir grimper le prix de l’essence comme ça, ça nous fait peur !», a-t-elle dit.

«C’est bien beau un véhicule électrique, mais si je passe une semaine à mon chalet sur les Monts-Valins, à quel endroit je branche ma voiture ?», s’est questionné un autre.

Un autre affichait clairement sa préférence pour conduire un pick-up.

«De la façon dont les routes sont entretenues, tu fais quoi avec une voiture dont la suspension est tout le temps brisée ? J’aime mieux rouler en pick-up, même si ça me coûte plus cher d’essence», a-t-il expliqué.

Plusieurs facteurs expliquent la hausse du prix du carburant, dont les marges de profit des raffineries.

«C’est environ de 28 à 32 cents le litre, alors qu’il y a quelques années, on parlait de 10 à 12 cents...», a mentionné Eric Dionne, gestionnaire de la page Facebook Essence SagLac.

Les observateurs s’attendent à un prix pouvant atteindre 1,80 $ au cours des prochains mois.

Le prix élevé de l’essence a encore un impact plutôt limité sur les ventes de pick-up. Le concessionnaire Paul Albert Chevrolet (PACO) s’est classé troisième parmi les concessionnaires GMC au Québec pour la vente de pick-up en 2021.

«On est une région où les gens ont besoin de ce type de véhicule pour leurs loisirs, pour se rendre au chalet, ou même comme entrepreneur. On a eu une hausse des ventes exceptionnelle en 2021, et ça ne devrait pas diminuer en 2022, puisque la demande est encore très bonne le Québec», a expliqué le directeur général de PACO, Pierre Albert.

Les citoyens du Saguenay–Lac-Saint-Jean peuvent se consoler. Un motoneigiste de Mirabel considérait qu’à 1,49 $, il a profité d’une véritable aubaine, alors que le litre d’essence était à 1,68 $, ce mardi à Mirabel.

«C’est facilement moins cher de 10 %...», a constaté ce motoneigiste.

