L'Océanic de Rimouski s'incline 7 à 5 contre les Mooseheads d'Halifax

RIMOUSKI-Elliot Desnoyers a marqué quatre buts pour mener les Mooseheads d’Halifax à un gain de 7-5 face à l’Océanic ce mardi à Rimouski.

Cam Thomson a deux buts et une passe dans le camp de l’Océanic. Liam Kidney, Alexander Gaudio et William Dumoulin sont les autres buteurs de la formation du Bas-Saint-Laurent.

Alexandre D’Astous

En arrière de trois buts malgré 20 tirs en première

L’Océanic a dominé la première période 20-9 au chapitre des lancers, mais les Mooseheads ont profité des largesses du gardien Gabriel Robert pour prendre les devants 4-1. Les visiteurs ont ouvert la marque lorsqu’Alexandre Tessier a poussé une rondelle libre derrière Robert. Liam Kidney a créé l’égalité 1-1 en milieu de période avec descente digne des jeux de la semaine, mais la réplique n’a pas tardé par l’entremise de Robert Orr, sur un tir de routine, 33 secondes plus tard. Eliott Desnoyers a marqué deux fois en fin de première, les deux lors de descente en surnombre.

L’Océanic est revenu de l’arrière

L’Océanic est revenu de l’arrière avec deux buts en deuxième période. Alexander Gaudio (8e) a fait dévier le tir de Luka Verreault, en avantage numérique pour réduire l’écart à deux buts. Gabriel Robert a fermé la porte avec quelques gros arrêts pour garder son équipe dans le match. Cam Thomson a souligné son retour au jeu en marquant avec un tir sur réception sur une belle remise de Jacob Mathieu.

Desnoyers a marqué deux fois en troisième

Les Orignaux ont ajouté deux buts en troisième, dont le 3e du match de Desnoyers. Attillo Biasca avait initialement donné les devants 5-3 aux visiteurs. William Dumoulin a marqué en avantage numérique, puis Cam Thomson a redonné espoir aux locaux, mais Desnoyers a cloué le dernier clou dans le cercueil de l’Océanic avec son 4e du match dans un filet désert.

En bref

Serge Beausoleil pouvait compter sur le retour au jeu de l’attaquant Cam Thomson qui était sur le protocole de la COVID-19. Il était tout de même privé des services de quatre attaquants. Ludovic Soucy et Julien Béland (COVID) manquaient à l’appel, tout comme Xavier Cormier et Alexandre Lefebvre qui sont blessés. L’Océanic a rappelé Shawn Pearson du midget AAA. Les Mooseheads étaient privés de Senna Peeters et Vincent Gauthier (blessés) alors que l’excellent Zachary L’Heureux est suspendu. L’Océanic recevra les Sea Dogs de Saint John vendredi.