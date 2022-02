Marguerite Blais et Christian Dubé poursuivis par les ex-proprios du Manoir Liverpool

Les anciens propriétaires du Manoir Liverpool de Lévis poursuivent le CISSS et les ministres caquistes Marguerite Blais et Christian Dubé pour des propos diffamatoires à leur endroit et pertes d’occasions d’affaires pour 6,2M$.

En plein cœur d’une tempête lors des premières vagues de la pandémie, les propriétaires du Manoir Liverpool à Lévis avaient fait l’objet d’une enquête administrative qui avait ensuite mené à la suspension de placement de nouveaux usagers. En janvier 2021, le CISSS de Chaudière-Appalaches avait finalement résilié les ententes particulières avec le Manoir.

Devant cette situation, les propriétaires Claude Talbot et Manon Belleau n’avaient eu «d’autres choix» que de vendre leur établissement sans quoi ils étaient acculés à la faillite. Selon une requête introductive d’instance déposée à la Cour supérieure par les deux anciens propriétaires, une entente de confidentialité avait été prise avec le CISSS pour ne pas interférer dans le processus de vente.

Vente annulée

Selon Claude Talbot et Manon Belleau, une offre d’achat de 20,5M$ avait été signée avec de nouveaux propriétaires moins de trois semaines plus tard, mais le CISSS a «illégalement» rompu l’entente de confidentialité pendant le processus de vente. «Un rapport tronqué» émanant de l’enquête administrative avait alors présenté les demandeurs comme des «personnes hautement négligentes».

La publication de ce rapport avait forcé la ministre des Ainés Marguerite Blais et le ministre de la Santé, Christian Dubé, à commenter le dossier. La ministre Blais avait parlé d’une «situation accablante» et de «propriétaires véreux».

Toujours selon les demandeurs, le ministre Dubé avait proposé des «actions très dures» en raison d’«entourloupettes» pour cacher une situation de maltraitance.

Perte de 5,5M$

La vente du Manoir Liverpool qui a changé de nom depuis pour Résidence St-Antoine a finalement eu lieu en avril 2021 pour une somme de 15M$, soit 5,5M$ de moins que lors de l’offre d’achat initiale. Or, selon les demandeurs, «Les problématiques survenues durant la COVID-19 au sein du Manoir relèvent davantage d’une mauvaise gestion des soins de santé du gouvernement et du CISSS», estiment-il.

En guise de réparation Claude Talbot et Manon Belleau demandent donc une somme de 5,5M$ en raison de la perte d’occasions d’affaires au CISSS de Chaudière-Appalaches et aux ministres Blais et Dubé. Une somme supplémentaire à titre de dommages et intérêts est aussi exigée pour un total de 6,175M$.

