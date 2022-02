Maxence Parrot: un athlète avec une force mentale hors du commun

La détermination et la force mentale de Maxence Parrot lui a permis de faire un exploit en atteignant la première marche du podium aux Jeux olympiques, estime son préparateur mental.

«C’est extraordinaire. Ça fait 24 heures et je n’arrive pas à y croire encore. On est tellement fiers de lui», a mentionné au micro de Philippe-Vincent Foisy à QUB Radio le préparateur mental de nombreux athlètes à Pékin, Jean-François Ménard. Ce dernier explique que Maxence Parrot avait choisi une descente qui, si réussie, pouvait le mener à la victoire.

Cependant, le grand avantage de l’athlète originaire de Bromont est sa grande force mentale. «J’ai rarement rencontré quelqu’un qui est entêté comme Maxence», a dit Jean-François Ménard. C’est d’ailleurs cette force qui a permis à l’athlète non seulement de récolter une médaille d’or olympique, mais aussi de vaincre le cancer.

Écoutez l'entrevue de Jean-François Ménard au micro de Philippe-Vincent Foisy sur QUB Radio:

Le préparateur mental explique qu’après avoir vécu une épreuve comme celle que Maxence Parrot a vécu, lui a permis de voir les choses différemment pendant l’épreuve.

«Ça donne une autre perspective quand tu as vaincu le cancer et que tu te rends compte que tu as frôlé la mort. Tu arrives en haut de parcours aux Olympiques et tu peux, carrément te dire ‘’Il y a des choses pires que ça dans la vie’’», a-t-il expliqué.

Implication auprès des athlètes

En tant que préparateur physique, Jean-François Ménard avoue développer des liens très fort avec les athlètes. En effet, en plus de les accompagner dans les voyages de compétitions, il communique sur une base régulière avec eux. «Oui c’est des clients, mais c’est des personnes que j’admire tellement et c’est des personnes qui sont très très près de mon cœur», a-t-il dit.

Ainsi, Jean-François Ménard a été particulièrement touché par la nouvelle du cancer de Maxence Parrot. Ce dernier lui a demandé de l’aider à garder le même focus, la même motivation et la même attitude positive qu’en compétition pour combattre la maladie. «Une chose qui m’a vraiment touché, c’est qu’il m’a dit: ‘’JF, je veux que tu me coaches pareil pour vaincre le cancer, de la façon que tu m’as coaché pour gagner des X game auparavant’’», a confié M. Ménard.