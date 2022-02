Normes environnementales: deux programmes de la Ville boudés par les citoyens

Deux programmes lancés par la Ville de Québec pour améliorer la qualité de l’air et de l’eau remportent un succès mitigé, avec un faible nombre de demandes par rapport aux objectifs.

Les deux programmes d’aide financière ont été lancés sous l’administration Labeaume, au cours des derniers mois. Le premier vise à remplacer d’ici 2026 les appareils de chauffage non conformes, puisqu’ils sont responsables de la dégradation de la qualité de l’air en hiver. Il a été présenté en avril 2021. La Ville de Québec estime qu’il y a entre 2500 et 8500 poêles non certifiés sur son territoire.

Or, en date du 21 janvier 2022, à peine 202 appareils non conformes ont été remplacés. De plus, 17 poêles à bois qui ne répondaient plus aux normes ont été retirés de la circulation.

La Ville maintient son objectif, tout de même. « Nous visons toujours à remplacer 2000 appareils non certifiés d’ici à l’entrée en vigueur de l’interdiction d’utilisation, le 1er septembre 2026 », a indiqué la porte-parole Rose-Marie Ayotte.

Lors de la séance du conseil de lundi, la vice-présidente du comité exécutif responsable du dossier dans la nouvelle administration Marchand, Marie-Josée Asselin, a reconnu que le programme d’aide, qui accorde une subvention maximale de 1000 $ pour le remplacement d’un appareil est « méconnu ». « Il devrait être mieux communiqué. On s’engage dans les prochaines semaines à bien communiquer sur ce programme. »

Branchements en plomb

Le second programme, lancé en janvier 2020, vise le remplacement des branchements en plomb, à l’entrée d’eau des résidences. Il s’agit d’une obligation du gouvernement. La Ville estime qu’il y en a 8000 sur son territoire, et avait l’objectif d’en remplacer 1000 par an.

Or, ce sont seulement 91 branchements de services qui ont été remplacés sur la partie privée aux frais des propriétaires, indiquent les chiffres de la Ville.

Près de 135 000 $ en subvention pour le remplacement des branchements ont été versés en 2020 et 2021.

« La Ville avait annoncé un plan global 2020-2030 de 50 M$, celui-ci est toujours valide, a indiqué la porte-parole de la Ville, Wendy Whittom. Une somme de 5 861 000 $ a été investie jusqu’à maintenant pour les différentes interventions du Programme d’élimination du plomb dans l’eau potable. »

Cela inclut des opérations de remplacement des branchements sur la partie publique et des correctifs effectués aux points d’eau potable de certains bâtiments municipaux.

Subventions

Pour ce qui est des appareils de chauffage, 184 088 $ ont été donnés en subventions, sur un budget de 2,5 millions $ consenti par la Ville de Québec pour le programme d’aide ainsi que pour les actions de sensibilisation.