Olympiques: les Canadiennes ont le meilleur des Américaines

Les Canadiennes ont préservé leur fiche parfaite en hockey féminin, dans la nuit de lundi à mardi aux Jeux olympiques de Pékin, défaisant leurs rivales de toujours, les Américaines, au compte de 4 à 2 dans un duel au sommet.

Les représentantes de l’unifolié ont entamé le match du bon pied, étant les seules à toucher la cible au premier vingt. Brianne Jenner a ainsi permis à son équipe de retraiter au vestiaire avec une mince avance de 1 à 0.

À leur tour, les Américaines sont revenues en force au deuxième vingt. Dani Cameranesi et Alex Carpenter ont ainsi donné l’avance aux leurs, en secouant les cordages à 2 min 17 s d’intervalle.

Les Canadiennes n’ont toutefois pas mis de temps avant de répliquer. À peine 26 secondes après le deuxième filet de leurs rivales, Brianne Jenner a ramené les deux équipes à égalité, grâce à son deuxième but du match. Puis, 145 secondes plus tard, Jamie Lee Rattray a replacé les membres de la feuille d’érable aux commandes. Finalement, la Québécoise Marie-Philip Poulin s’est vu décerner un tir de pénalité, exactement trois minutes après le filet de Rattray, et elle en a profité pour faire mal aux Américaines.

Le reste du match a été l’affaire de la gardienne Ann-Renée Desbiens. Cette dernière a fermé la porte aux représentantes du pays de l’Oncle Sam à plusieurs reprises, repoussant finalement 51 des 53 rondelles envoyées dans sa direction.

Les Canadiennes terminent ainsi leur phase de groupe en tête du Groupe A, avec quatre victoires en autant de matchs, elles qui ont dominé leurs adversaires 33 à 5 au cumulatif des buts. L’identité de leurs rivales au prochain tour est toujours inconnue.

