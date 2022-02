Le gouvernement Legault déclenche une enquête sur Basketball Québec

Une autre enquête a été déclenchée dans la foulée de l’arrestation de trois entraîneurs de basketball d’une école secondaire de Montréal, cette fois pour éclaircir le rôle qu’a joué Basketball Québec dans ce triste épisode.

Selon des propos tenus par le directeur général de l’organisation, Daniel Grimard, à QUB Radio, mercredi, Basketball Québec aurait eu vent d’informations sur le comportement problématique des trois agresseurs présumés, mais n’aurait pas agi.

«On a eu des signalements, on a rencontré l’entraîneur, on lui a parlé de la situation. On a fait les premiers gestes en fonction des informations qu’on avait. Après, quand ça a continué dans les gymnases [...] personne ne nous est revenu en disant que ça ne s’était pas amélioré», a déclaré l’homme, entre autres.

Des propos préoccupants selon la ministre responsable des Sports, Isabelle Charest, qui a demandé que la lumière soit faite sur le rôle de l’organisation dans cette affaire.

«Évidemment, ça m’a grandement préoccupé donc j’ai enclenché le processus d’enquête, je veux savoir ce qui s’est passé, si effectivement ils étaient au courant et quels gestes ont été posés», a-t-elle déclaré lors d’un impromptu de presse à l’Assemblée nationale, mardi.

Questionné à savoir si des gestes supplémentaires devraient être posés, le premier ministre du Québec, François Legault, a fait savoir qu’il n’excluait rien pour le moment.

«C’est abominable qu’est-ce qui est arrivé et il ne faut plus jamais que ça arrive et on est prêt à faire ce qu’il faut», a-t-il commenté.

Déjà, mardi, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, avait déjà annoncé le déclenchement d’une autre enquête par son ministère «concernant le climat organisationnel et la présence de comportements pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves» à l’école Saint-Laurent, à Montréal.

Une annonce survenue moins de 24 heures après que le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys ait lancé sa propre enquête en mandatant une firme externe pour faire la lumière sur cette affaire.

Charles-Xavier Boislard, et Daniel Lacasse, 43 ans, et Robert Luu, 31 ans, travaillaient à l'École Saint-Laurent, située dans l'arrondissement du même nom. Ils ont été arrêtés mercredi dernier en lien avec des agressions sexuelles qui auraient été commises auprès de deux victimes mineures fréquentant l’institution au cours de la période 2008 à 2014.

