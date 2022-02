Rien de mieux qu’une bonne évaluation

Je vous écris pour m’excuser. Suite à la publication d’une lettre dans laquelle je vous expliquais à quel point ça ne fonctionnait plus dans mon couple parce que mon mari ne semblait rien comprendre de mes demandes répétées de changer de comportement. Sous la menace de faire mes valises et de l’abandonner avec nos deux enfants, vous m’aviez suggéré de prendre un temps de réflexion pour consulter avant d’agir. Selon vous, j’avais une part de responsabilité dans l’affaire.

Après 18 ans de vie commune, je considérais n’avoir rien à me reprocher. J’avais décidé qu’il était le grand responsable du cul-de-sac dans lequel nous étions. Je n’ai bien sûr pas accepté votre suggestion et je me suis entêtée à vouloir avoir raison, même si mon mari, qui avait lu votre réponse, était d’accord pour consulter. Je suis partie avec mes affaires, mais sans laisser nos enfants sous sa seule responsabilité, grâce à la sagesse de mon avocat qui m’a fortement suggéré de négocier un certain partage de la garde.

Imaginez-vous que cette obligation que nous avons eue de nous revoir à cause des enfants fut une bénédiction pour nous, et surtout pour moi. Ça m’a permis de constater que cet homme s’occupait des enfants quasiment mieux que moi, et que ces derniers se comportaient de mieux en mieux. Ce que je prenais pour de la mollesse de sa part dans leur éducation leur était plus bénéfique que ma grande rigueur personnelle.

Pour couronner le tout, c’est en me retrouvant seule avec moi-même que j’ai réalisé tout le bien que cet homme, trop doux et moumoune à mon goût, apportait de léger dans ma vie. Autrement dit, il a fallu que je m’en sépare pour le voir sous son vrai jour, et non plus sous le jour que ma rigidité envers lui me faisait voir.

Un an plus tard, je reconnaissais mes erreurs et je lui demandais s’il accepterait qu’on reprenne ensemble. Il a dit oui, mais en y mettant une condition, soit celle de consulter pour faire un nettoyage dans notre passé afin d’être mieux équipé pour le futur. Je revenais donc à la case départ, c’est-à-dire à la suggestion que vous m’aviez vous-même faite. Je me suis astreinte à l’exercice, puisqu’il me l’imposait, et je ne le regrette pas une seconde.

Je me souviens que vous aviez fait allusion au « bilan amoureux » qu’un couple devrait faire à intervalles réguliers pour ne pas se perdre de vue ni s’enliser dans des ornières. Je reconnais désormais l’utilité d’un tel exercice et je ne l’oublierai plus jamais. Avis aux autres couples : n’attendez pas que ça vous coûte aussi cher que moi (financièrement et émotivement), avant de comprendre.

Anonyme

Vous avez suivi la voie du bon sens et c’est tout à votre honneur. Il faut souvent se frapper la tête sur le mur pour comprendre qu’on a soi-même participé à l’érection dudit mur, et que pour que les choses changent, il faut participer activement au travail de déconstruction. Bravo et belle vie à vous !