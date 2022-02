«Star Académie» : Jérémy, Mathieu et Yannick sur la sellette

Pour la deuxième semaine consécutive, Jérémy a été mis en danger par les profs, ce qui l’a fortement ébranlé. Yannick et Mathieu vont aussi devoir défendre leur place, lors du prochain Variété.

Force tranquille de l’Académie malgré son jeune âge, Eloi a livré une performance parfaite lors de son évaluation en interprétant «La ballade de Irving Whale», de Zachary Richard.

Sandrine a, de son côté, manqué de concentration durant «Is That Alright?», ce qui a permis à Gregory Charles de lui passer le message qu’il serait plus facile pour elle de continuer à chanter en français.

Malgré tout, les deux pourront vivre une semaine normale à Waterloo.

Prendre sa place

Durant l’évaluation, Yannick n’a pas vraiment convaincu les trois profs, pas à cause de sa voix, mais plutôt de l’attitude qu’il prend lorsqu’il chante. «Tu ne laisses pas ton corps t’aider à chanter, lui a signifié Lara Fabian. Crois-tu que tu mérites d’être ici et de rester? Il va falloir que je le voie.»

Les profs veulent le voir prendre toute la place qu’il mérite, et qui est la sienne. Il faut qu’il arrête de s’excuser lorsqu’il prend le micro.

Mathieu a joué sur le détachement lors de son évaluation avec «Danse avec moi», mais la justesse n’était pas complètement au rendez-vous. «Tu as commencé dans une sensibilité et une simplicité qui me plaisaient, a expliqué Guylaine Tremblay. Mais après il y a eu beaucoup de fioritures inutiles.»

La directrice souhaite le voir se réaligner durant la semaine pour livrer une meilleure performance au Variété.

Acceptation

Même si les profs ont trouvé que Jérémy a beaucoup progressé depuis son entrée à l’Académie, il a encore des choses importantes à travailler, notamment au niveau de l’interprétation.

«Il y a quelque chose de naturel quand tu joues de la guitare, a tenté d’analyser Gregory Charles. Mais quand tu t’approches pour chanter, on dirait que ce n’est plus le même gars. Tu n’as pas l’air confortable avec ta vraie voix.»

En nommant son nom dans la liste des mis en danger, Lara Fabian lui a demandé de voir ça comme une observation pour s’améliorer. «On voudrait voir le chanteur en toi.»

Cette annonce a complètement déstabilisé l’Académicien qui en a ensuite beaucoup discuté avec ses collègues, ainsi qu’avec Gregory. Il ne semble pas comprendre les raisons de sa nouvelle mise en danger, ni ce qu’on lui reproche exactement.

Les trois Académiciens mis en danger devront performer, dimanche prochain, afin de convaincre le public ou les profs de les sauver.