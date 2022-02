Une immense joie pour Roger Frappier

Le producteur québécois Roger Frappier flottait sur un nuage, mardi matin, quand Le Journal l’a joint à Los Angeles. Après avoir triomphé à la Mostra de Venise et aux Golden Globes, le film Le pouvoir du chien, qu’il a coproduit, s’est imposé comme le grand favori aux Oscars avec pas moins de 12 nominations.

« C’est super excitant », a lancé au bout du fil le vétéran producteur, qui dit avoir ressenti une immense joie en suivant l’annonce des nominations, tôt mardi matin,

« Ces nominations sont le résultat de plusieurs années de travail. Jane [Campion, la réalisatrice] a fait une grande adaptation du livre de Thomas Savage. Elle a mis du cinéma dans cette histoire et je pense que c’est ce que les gens de l’Académie ont aimé. Quand j’ai lu ce livre, il y a dix ans, et que j’ai décidé d’acquérir les droits d’adaptation, je me disais que les acteurs allaient absolument vouloir jouer ces rôles-là au cinéma. Et là, aujourd’hui, les quatre acteurs du film ont été nommés pour des prix. Ça me rend très heureux. »

En plus d’avoir été nommé pour les Oscars du meilleur film et de la meilleure réalisation, Le pouvoir du chien (The Power of the Dog) est en lice notamment pour les prix du meilleur scénario original, du meilleur acteur (Benedict Cumberbatch) et de la meilleure actrice de soutien (Kirsten Dunst).

Fierté québécoise

À 76 ans, Roger Frappier, lui-même membre de l’Académie des Oscars depuis 1992, entend savourer pleinement cette nomination. Il se dit aussi très heureux de pouvoir partager cette course aux Oscars avec Denis Villeneuve, dont il a produit les premiers films québécois, à la fin des années 1990.

« Denis et moi, on a beaucoup de respect l’un pour l’autre, souligne Roger Frappier. Évidemment, je suis très content pour les dix nominations de son film, mais je suis aussi déçu qu’il ne soit pas nommé dans la catégorie de la meilleure réalisation. Il est celui qui a réussi à amener Dune à l’écran de façon exceptionnelle. C’est incompréhensible qu’il ne soit pas nommé pour le prix de la meilleure réalisation. Mais je suis très content de vivre cette course aux Oscars avec lui. Je pense que c’est la première fois que deux Québécois sont nommés pour l’Oscar du meilleur film la même année. À nous deux, on est liés à 22 nominations. Ça montre la grande qualité du cinéma québécois. »