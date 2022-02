Vente de vapoteuse de cannabis dans des écoles: un suspect de 21 ans arrêté par le SPVQ

Le SPVQ a procédé à l’arrestation d’un homme de 21 ans mardi matin, relativement à un dossier de vente illégale de vapoteuse contenant de l’huile de cannabis dans des milieux scolaires.

Le suspect, un jeune homme originaire de Saint-Augustin-de-Desmaures, a été arrêté à la suite d’une enquête qui en commencé en novembre dernier. Ce sont des informations provenant du public qui ont alerté les autorités.

Le suspect utilisait une plateforme de médias sociaux pour vendre des vapoteuses contenant de l’huile de cannabis à utilisation unique. Selon le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), il trouvait sa clientèle dans des écoles secondaires de la région.

«Depuis un certain temps, les policiers-écoles ont saisi de plus en plus de vapoteuses de cannabis. Plusieurs choses peuvent expliquer ça. Premièrement, ça sent moins qu’un joint de pot et, deuxièmement, ça vient avec certains parfums, c’est donc plus discret», explique Sandra Dion, porte-parole au SPVQ.

Le SPVQ n’a pas voulu mentionner les écoles concernées dans le présent dossier.

Ce qui inquiète les autorités avec ces produits, c’est que la teneur en THC (élément actif du cannabis) peut varier d’un dispositif à un autre. Plus elle est élevée, plus elle accroît le risque de surdose.

«Dans un joint, par exemple, on pourrait avoir une teneur en THC qui varie entre 15 et 30%, alors que dans l’huile de cannabis, ça peut monter à 90%. C’est très concentré», poursuit la porte-parole.

Le suspect a été rencontré par les enquêteurs mardi matin. Il a été libéré sous promesse de comparaître à une date qui reste à déterminer. Il pourrait faire face à des accusations de distribution, vente et possession dans le but de vendre du cannabis illicite.

Les méthodes d’approvisionnement du suspect n’ont pas été révélées, celles-ci faisant partie de l’enquête. Il a toutefois été possible d’apprendre qu’il n’y a eu aucune saisie relativement à ce dossier.

