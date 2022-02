Yanni Gourde parle de sa première saison avec le Kraken de Seattle

Même si la première saison du Kraken dans la LNH est difficile, Yanni Gourde est certain que de belles choses s'en viennent pour l'organisation.

C'est ce qu'il a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

«Depuis un bout, on joue du super bon hockey. On a vraiment trouvé notre identité. Ça va de mieux en mieux. J'ai vraiment hâte de voir le dernier droit et voir ce qu'on peut faire dans les 30 derniers matchs. Je pense que ça peut être très difficile de jouer contre nous. Si on continue à trouver notre identité comme ça, ce sera très intéressant pour les années qui vont s'en venir.»

Le Québécois n'en peut plus d'entendre les comparaisons avec les Golden Knights de Vegas, qui s'étaient rendus en finale de la coupe Stanley à leur première année.

«C'est difficile qu'on parle de Vegas et qu'on nous compare tout le temps avec eux. Ce sont deux scénarios complètement différents. La façon dont tout a été géré, le repêchage et les échanges, tout a été complètement différent. Les équipes étaient moins à l'aise à faire des échanges. Il faut arrêter de penser aux Golden Knights et à leur première année.»

L'ancien du Lightning a récolté 23 points en 38 matchs cette saison, mais il ne veut pas porter attention aux statistiques. Les succès de l'équipe sont beaucoup plus importants pour lui.

«Personnellement, ça va bien, mais je pense que j'en ai plus à donner. Je vais continuer à travailler sur ça et essayer d'amener mon équipe à gagner le plus de matchs qu'on peut. Au bout de la ligne, ce ne sont pas les points, mais bien le fait de gagner des matchs qui est le plus important. Si je suis dans une équipe gagnante, je vais avoir fait un bon travail.»

En ce qui concerne les rumeurs d'une possible transaction, Gourde préfère garder son focus sur le travail à accomplir à Seattle.

«Je suis content d'être ici. C'est encourageant ce qu'on voit et je préfère me concentrer sur ça. Je ne me préoccupe pas de l'extérieur et de s'il y a des échanges. Tout ce que je peux contrôler, c'est d'être la meilleure version de moi-même à chaque jour. Je veux aider l'équipe à construire une culture gagnante.»

