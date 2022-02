DUMOULIN, Normand



À Trois-Rivières, le 1er février 2022 est décédé à l'âge de 93 ans, Monsieur Normand Dumoulin, fils de feu Roméo Dumoulin et de feu Floriane Jutras, époux feu Jeannette Ayotte demeurant à Saint-Pierre-les-Becquets.Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Louise (Guy, Gilles), Sylvie, Élaine (Mario Laroche), Robert (Danny Bourget), Chantal, Yves (Chantal Barabé); ses petits-enfants: Yanie Richer Dumoulin (Jessy Courcy-Falardeau), Laurence Parent Dumoulin (Louis-Philippe Marcil), Sébastien Manseau (Marie-Pierre Deshaies), Martin Manseau (Élisabeth Guilbert), Jessica Dumoulin-Laroche (Vincent Landry), Sophie Dumoulin-Laroche (Maxim Roberge), Audrey Dumoulin-Laroche (Mathieu Carbonneau), Sarah-Jeanne Dumoulin-Laroche, Philippe Bourget-Lemay (Alexia Dombrowski), Alexandre Dumoulin-Bourget, Kevin Dumoulin, Henrick Bergeron-Dumoulin, Philippe Dumoulin-Barabé, Antoine Dumoulin-Barabé (Alexandra Lambert-Bouchard); ses arrière-petits-enfants: Stacy, Kienan, Océane, Alex, Ryan, Lou, Charlie, Nolan, Samuel, Benjamin, Michael, Félix, Madison, Victor; une arrière-arrière-petite-fille Skyla; ses sœurs et ses frères: Normande (André Bouchard), Claudette (feu Robert Josseart), feu Réjean (Raymonde Gervais), Jacques (Janine St-Louis), Claude; un dernier beau-frère Roger Ayotte, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille remercie le Dre Danny Bourget pour les bons soins prodigués ainsi que tous les parents et amis de leur sympathie manifestée à l'occasion du décès de Monsieur Normand Dumoulin. Pour souligner votre sympathie, des dons à la Fondation du CHU de Québec seraient appréciés.