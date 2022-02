Air Inuit: un nouvel avion à porte cargo ajouté à la flotte

Le transporteur Air Inuit a mis en service le premier avion à porte cargo surdimensionnée au monde, qui lui permettra d’améliorer son service de livraison pour les communautés éloignées.

L’appareil Dash8-300 a reçu le 3 février dernier son certificat de type supplémentaire de Transports Canada, obtenu après plus de trois ans de conception.

L’installation de cette porte cargo surdimensionnée devrait faciliter le transport de nourriture et d’autres biens qui sont destinés aux 14 communautés du Nord-du-Québec desservies par Air Inuit.

«L’ajout de cet élément de design novateur à notre flotte ne vise pas uniquement à répondre aux attentes des résidents du Nunavik en matière de commodité et de fiabilité. Il s’agit surtout de reconnaître les défis particuliers auxquels font face les communautés que nous servons et de trouver une façon unique de soutenir leur développement», a déclaré mercredi par communiqué Christian Busch, président et chef de la direction d’Air Inuit.

Une partie du développement de cette porte cargo a par ailleurs été financée par une contribution du Fonds vert du gouvernement du Québec.

«Il a été possible d’utiliser un avion avec une meilleure efficacité énergétique, le Dash8-300, plutôt que de poursuivre l’utilisation du HS-748 qui consomme 30 % de plus de carburant et a été retiré de la flotte d’Air Inuit il y a plusieurs années», a précisé le transporteur.

L’avion convient également aux emplacements desservis par une courte piste faite de gravier et peut résister aux conditions météorologiques difficiles, comme il est possible de retrouver au Nunavik.

