Apprendre le métier d’infirmière avec de vrais patients

Pour mieux former les étudiants en soins infirmiers et les retenir, le Cégep de Valleyfield et le CISSS de la Montérégie-Ouest ont créé une clinique-école qui pourrait faire une grande différence.

• À lire aussi: Plan de déconfinement: des questions des partis d'opposition sur le maintien du passeport vaccinal et du masque

• À lire aussi: Assouplissements : état du réseau de la santé dans les régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie

Cette dernière accueille de nombreux patients référés par le CLSC et Bonjour Santé.

«Au CLSC, au lieu d'être mis sur une liste d'attente, et parfois attendre deux ou trois jours avant d'avoir le premier rendez-vous, la personne va être vue à la clinique-école dès le lendemain», explique la directrice des soins infirmiers du CISSS de la Montérégie-Ouest, Marie-Andrée Guillemette.

Les patients sont pris en charge par des étudiants qui en sont à leur 3e année d'étude en soins infirmiers supervisés par leurs professeurs.

«Le niveau de stress est plus bas. Les étudiants apprennent beaucoup plus dans une situation authentique avec le temps d'enseignement qui est plus riche. Ils ont le temps de poser des questions, de continuer à apprendre», affirme Elahm Niknam, enseignante en soins infirmiers.

Auparavant, les étudiants faisaient uniquement des stages à l'hôpital. Dorénavant ils viennent en clinique à tour de rôle pour une durée d'au moins 8 jours.

Ces derniers travaillent aussi avec sept médecins qui se relaient une fois par semaine pour soigner les 10 à 20 patients qui se présentent quotidiennement.

Depuis l'ouverture de la clinique à l'automne 2020, c'est près de 1000 patients qui ont été vus dans la clinique-école du Cégep de Valleyfield.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.