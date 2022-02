MARCOTTE, Jeannette



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 2 février 2022, l'âge de 93 ans et 9 mois, est décédée, entourée de l'amour des siens, madame Jeannette Marcotte, épouse en premières noces de feu monsieur Philippe Leclerc et en deuxièmes noces de feu monsieur Roland Bédard. Elle était la fille de feu monsieur Émile Marcotte et de feu madame Rose-Anna Thibodeau. Elle demeurait à St-Basile. Madame Marcotte laisse dans le deuil ses enfants: Diane et Jacques (Louise Bédard); ses petits-enfants: Philippe (Sara Plamondon), et Nancy (Steeve Gosselin); ses arrière-petits-enfants: Mathéo et Émile Leclerc, Étienne, Jérémy, Jade et Noah Gosselin. Elle est allée rejoindre sa soeur feu Simone Marcotte (feu Marcel Marcotte); son demi-frère et sa demi-soeur: feu Gisèle Gauthier et feu Fernand Gauthier (Jacqueline Brousseau); son frère adoptif feu Raymond Huot (feu Anne-Marie Godin). Elle laisse également dans le deuil sa belle-soeur de la famille Leclerc Annette Jobin (feu Clément Leclerc); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bédard: Clémence Frenette (feu Donat Bédard, Gaston Marcotte), Lise Bédard (Laurent Leclerc), Bernard Bédard, Denise Bédard (Gilles Marcotte) et Louise Cantin (feu Yvon Bédard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, son amie d'enfance Aline Jacques Béland, son coiffeur de plus de 50 ans Bruno Leclerc et plusieurs autres ami(e)s. Remerciements au personnel du 2e étage de l'hôpital de St-Raymond pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Madame Marcotte ne sera pas exposée.et de là au cimetière paroissial sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1 https://fsssp.ca , à la société canadienne du cancer 1040 av. Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 www.cancer.ca ou à la société Alzheimer de Québec 1040, av. Belvédère #305, Québec, QC, G1S 3G3, https://www.societealzheimerdequebec.com/