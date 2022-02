Chien battu à Magog: les cas de cruauté animale en hausse?

L’horrible histoire de cet homme de Magog qui a été arrêté pour avoir demandé à une de ses connaissances de battre son chien à mort n’est malheureusement que l’un des nombreux cas de cruauté animale qui sévissent au Québec.

• À lire aussi: Cruauté animale à Magog: il fait battre son chien qu’il trouvait trop vieux

La Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie estimer déposer chaque année deux à trois dossiers de cruauté animale à la cour.

«On a l’impression qu’il y en a de plus en plus parce que le public est de plus en plus sensible et on en parle de plus en plus», a expliqué à TVA Nouvelles l’agente de communication de la SPA Estrie, Marie-Pier Quirion.

«Ce sont des images qui font mal au cœur et ce sont des histoires épouvantables», ajoute-t-elle.

Le chien retrouvé en piteux état à Magog vendredi dernier a d’ailleurs dû être euthanasié en raison de ses blessures.

Le propriétaire de l’animal a été arrêté. Celui qui aurait battu le chien est pour sa part recherché. Il s’agit d’un individu qui serait âgé entre 60 et 70 ans, bedonnant, ayant une barbe de quelques jours et une moustache foncée. Il mesurerait environ 1,70 mètre (5 pi 7 po).

Tous deux s’exposent à des accusations de cruauté animale qui pourraient leur valoir des amendes et même des peines d’emprisonnement.

Toute information susceptible d’aider les policiers à mettre la main au collet de l’homme recherché peut être transmise avec l’enquêteuse Geneviève Allaire, au 819 843-3334 poste 227.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.