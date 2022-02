Cinq déclarations marquantes de Dominique Ducharme

Le court séjour de Dominique Ducharme comme entraîneur-chef du Canadien de Montréal a été ponctué de plusieurs déclarations marquantes.

En voici cinq :

Au moment de remplacer Claude Julien, le 24 février 2021

«Ç’a été un long chemin pour moi. Je n’ai pas pris l’autoroute, j’ai pris le petit chemin. Ça part de loin. Je m’étais toujours dit quand j’ai arrêté de jouer que je voulais devenir entraîneur dans la LNH. D’un défi à l’autre, ça m’a amené ici.»

À la suite de l’élimination du Canadien en finale de la Coupe Stanley, le 7 juillet 2021

«Si on en avait parlé avant les séries et qu’on avait dit qu’on voulait atteindre la finale, on se serait fait traiter d’idiots. On croyait que c’était possible d’y arriver, mais on aurait aimé gagner trois matchs de plus. C’est difficile à accepter.»

Réagissant à sa prolongation de contrat, le 13 juillet 2021

«Il y a cinq ans, jour pour jour, on enterrait mon père. Aujourd’hui, on poursuit dans la tradition du 13 juillet. C’était un peu une destinée que ça arrive lors de cette date.»

En novembre dernier alors que le CH présentait un dossier de 4-13-2

«Il n’y a personne qui se présente à l’aréna et qui espère avoir un mauvais match. Ce soir, on a juste été mauvais.»

Après le match de ce mardi 8 février, perdu 7 à 1 contre les Devils

«Les erreurs qu’on a faites, ils nous les ont fait payer “cash”. Il faut quasiment être parfaits. Les choses qu’on contrôle, il faut les faire encore mieux.»

