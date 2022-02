«Classé secret»: les premières images du suspense d’espionnage dévoilées

La bande-annonce du suspense d’espionnage «Classé secret» mettant en vedette Mélissa Désormeaux-Poulin et Patrick Labbé a été dévoilée mercredi et les premières images promettent bien de l’action et des rebondissements.

Cette série originale d'addikTV s’intéresse à une famille d’agents secrets évoluant au sein des Services de sécurité du Canada (SSC). Une taupe dans leurs rangs va provoquer un beau bordel dans cette première saison écrite par François Pagé («Piégés», «Après») et réalisée par Stéphan Beaudoin («Chaos», «Alerte Amber»).

Lors d’une visite de plateau en décembre dernier, Mélissa Désormeaux-Poulin et Patrick Labbé avaient promis une série vitaminée.

«Ça joue dur et on va douter de chaque personne. On va savoir qu’il y a une taupe dans notre service et les soupçons vont tourner beaucoup autour de nous, de notre gang», avait dit Mélissa, que l’on peut voir ces jours-ci dans la nouvelle série de genre «Lac-Noir», sur Club illico.

La distribution de «Classé secret» est complétée par Paul Ahmarani, Susie Almgren, Andreas Apergis, Gabriel Arcand, Catherine Beauchemin, Bobby Beshro, Sofia Blondin, Geneviève Boivin-Roussy, Karim Bourara, Rose-Maïté Erkoreka, Gabriel Lemire, Nikola Masri, Madeleine Péloquin, Hubert Proulx et Catherine Renaud.

La diffusion de la série «Classé secret», qui est produite par Duo Productions, en collaboration avec Québecor Contenu, va s’amorcer le jeudi 31 mars, à 21 h, sur addikTV.

À voir aussi