Difficile de se trouver un logement à Rimouski

Les listes d’attentes pour trouver un logement à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, ont explosé au cours des derniers mois et atteignent même une trentaine de demandes pour certains logements.

«Si on parle des taux [d’inoccupation] de l’an passé de 0,9 %, on dit qu’une ville doit être à 3 % en moyenne pour que ce soit confortable. C’est clair que ce qu’on constate sans avoir les chiffres, c’est que ça va être à la baisse. On ne sait pas si on va approcher du zéro, mais on est vraiment dans une pente descendante», a commenté Martin Poirier, agent chez Place aux Jeunes, de la région de Rimouski-Neigette.

Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg, car la région de Rimouski ne cesse de s’agrandir, selon le dernier recensement canadien publié ce mercredi.

La région frôle désormais le cap des 54 000 habitants, ce qui représente une augmentation de 0,8 % par rapport au dernier recensement de 2016.

En plus de causer bien des maux de tête aux nouveaux arrivants, la crise du logement freine aussi l’essor économique de la région.

«On a une pénurie de main-d’œuvre, tout le monde le connaît. Sauf que même si on veut attirer de la main-d’œuvre de l’extérieur, on ne peut pas le faire parce qu’on n’a pas d’endroit où les loger», a ajouté le maire de la Ville, Guy Caron.

