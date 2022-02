Disparition en Chaudière-Appalaches: un homme manque à l’appel à Saint-Gilles

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour retrouver un homme de 29 ans de Saint-Gilles, en Chaudière-Appalaches, qui manque à l’appel depuis mardi soir.

Jonathan Huard a été vu pour la dernière fois le 8 février, vers 19h30. Il se trouvait alors dans le secteur de la rue du Boisé, à Saint-Gilles.

D’après les autorités, M. Huard se déplacerait à bord d’une voiture Honda Accord 2005, de couleur bleue, immatriculée FRM1953.

Ses proches, qui ont des raisons de craindre pour sa sécurité, indiquent qu’il pourrait porter un manteau de motoneige de la marque FXR noir et orange, ainsi qu’une tuque foncée et des bottes beiges.

L’homme mesure 1,63 m (5 pieds et 4 pouces) et pèse 70 kg (154 lb). Il a les yeux verts et les cheveux bruns.

«Toute information pouvant permettre de retrouver Jonathan Huard peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264», a fait savoir le corps de police provincial.

