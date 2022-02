SIMARD, Jeannette Lambert



À l'hôpital de St-Raymond, le 29 janvier 2022, à l'âge de 94 ans et 6 mois, est décédée madame Jeannette Lambert, épouse de feu monsieur Jean-Paul Simard. Elle demeurait au château Bellevue de Pont-Rouge. Madame Lambert laisse dans le deuil ses enfants: André (Marleyne Corriveau) et Marie-Josée (René Asselin); ses petits-enfants: Marie-Ève (Réal-Martin Dion), Keven (Justine Daigle), Jordan et Emy (Philippe-Étienne Maheu); ses frères et sœurs de la famille Lambert: feu Juliette (feu J. Omer Picher), feu Laurier, feu Roland (feu Reina Laliberté), feu Simone, feu Léonce (feu Jocelyne Roberge), feu Edgar (feu Lisette Laroche), Lorraine (feu Fernand Chevalier), Laurette (feu Robert Paquet), Yvette, Florence (feu Jean-Claude Julien), Rodrigue (feu Madeleine Turmel), Jean-Paul (Nicole Leclerc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard: feu Laval (feu Anne-Marie Marcotte), feu Marcelle, feu Gaston (feu Denise Pelletier) et feu Claude (feu Yvette Frenette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du château Bellevue pour leur service de qualité auprès de notre mère ainsi qu'à l'hôpital de St-Raymond pour les bons soins prodigués.et de là au crématorium. Par la suite, les cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation Santé Portneuf, en sélectionnant Don Fond soins palliatifs à domicile, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1 https://fsssp.ca ou à IUCPQ (Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec) 2725, Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5 https://iucpq.qc.ca/